Редчайший Chrysler Ghia 1953 года пустят с молотка

Выставленный на аукционе Chrysler Ghia сошел с конвейера в 1953 году. Общий тираж редчайшего купе лимитированной серии составил 16 экземпляров. До наших дней сохранилось всего восемь подобных автомобилей. Уникальности данному экспонату добавляет тот факт, что купе за свою 67-летнюю историю ни разу не реставрировалось. При этом ретро-автомобиль находится в хорошем состоянии. В силу возраста на белоснежном кузове модели присутствуют незначительные царапины и сколы, в интерьере есть небольшие потертости на красных кожаных сидениях и трещина на рулевом колесе.
За свою практически 70-летнюю историю Chrysler Ghia выставляли на продажу в нескольких странах. Первоначально автомобиль приобрел во Франции американский жокей, после чего перевез его в США. Следующим владельцем уникального купе стала жительница Сан-Марино, которая поставила дополнительную защиту на бампера модели и радиаторную решетку. Последним хозяином ретро-купе в 1979 году стал автомобильный коллекционер из США. По его словам, за свою эпоху Chrysler Ghia проехал всего 58 000 километров.
Под капотом купе находится 5,4-литровый бензиновый V8 мощностью 180 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с четырехступенчатой полуавтоматической трансмиссией. В настоящее время торги на аукционе достигли 275 000 долларов (примерно 20 миллионов рублей по текущему курсу). Однако, по мнению экспертов, реальная цена уникального купе составляет от 550 000 до 650 000 долларов (примерно от 40 до 47 миллионов рублей). В комплекте с редчайшим автомобилем продавец отдаст оригинальные документы.
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