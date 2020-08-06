Редчайший Chrysler Ghia 1953 года пустят с молотка

Выставленный на аукционе Chrysler Ghia сошел с конвейера в 1953 году. Общий тираж редчайшего купе лимитированной серии составил 16 экземпляров. До наших дней сохранилось всего восемь подобных автомобилей. Уникальности данному экспонату добавляет тот факт, что купе за свою 67-летнюю историю ни разу не реставрировалось. При этом ретро-автомобиль находится в хорошем состоянии. В силу возраста на белоснежном кузове модели присутствуют незначительные царапины и сколы, в интерьере есть небольшие потертости на красных кожаных сидениях и трещина на рулевом колесе.