Что ломается в Changan CS55: главные риски при покупке подержанного кроссовера

Ключевым преимуществом Changan CS55 на фоне одноклассников считается его силовая установка. Автомобиль оснащен не «бюджетными» роботом или вариатором, а надежным японским 6-ступенчатым автоматом Aisin. Эта гидромеханическая коробка передач славится своим ресурсом, который часто достигает 200−300 тыс. километров. Единственная распространенная неисправность — возможное засорение теплообменника после 100 тысяч км пробега, сказал Сергей Зиновьев.

Силовой агрегат также внушает доверие. Это 1,5-литровый турбомотор (143 л.с.) с алюминиевым блоком цилиндров, гидрокомпенсаторами и системой распределенного впрыска, который не требует дорогого топлива (АИ-92). Мотористы оценивают его жизненный цикл примерно в 250 тыс. километров. Среди типичных «болезней» двигателя — возможные течи и сравнительно быстрый износ опор (подушек).

В целом, CS55 — один из самых надежных кроссоверов в своем классе с хорошей защитой от коррозии. Его слабым местом являются стойки стабилизатора, требующие замены примерно каждые 100 тыс. километров. Остальные поломки носят преимущественно электронный характер и случаются нечасто, отметил специалист.

