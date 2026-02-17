Что ломается в Datsun mi-DO: главные риски при покупке подержанного хетчбэка

Главный козырь модели — более богатое оснащение даже в начальных версиях. На вторичном рынке это дает шанс найти автомобиль с лучшим набором опций за те же деньги, что просят за обычную Granta.

Но у Datsun mi-DO есть и минусы. Так, двигатели модели в целом живучи и способны пройти более 300 тыс. километров, но могут досаждать отказами термостата, датчиков и катушек зажигания.

Агрессивная езда по ямам ускоряет износ ступичных подшипников, шаровых опор и может даже повредить кронштейны крепления растяжек подвески. ШРУСы выносливы, но требуют контроля пыльников.

Главная проблема Datsun mi-DO — нестабильное качество комплектующих, из-за чего мелкие поломки случаются часто, а прогнозировать ресурс тормозных колодок или других деталей на «вторичке» сложно из-за обилия неоригинальных запчастей.

Также стоит проверить участие Datsun mi-DO в отзывной кампании по подушкам безопасности для авто, выпущенных с 2014 по 2018 год.

