Чтобы не отдавать: москвич распилил пополам белый Mercedes-Benz SL при разводе

«53-летний мужчина и его 25-летняя супруга решили развестись, и мужчина предлагал оставить автомобиль себе, но выплатить половину стоимости за него», — отмечается в публикации.

Женщину не устраивала выплата компенсации, а мужчину — необходимость отдать автомобиль бывшей жене, поэтому он нанял рабочих, распиливших Mercedes.

При этом, согласно российскому Семейному кодексу, автомобиль, приобретенный во время официального брака за общие средства супругов, признается совместно нажитым имуществом и подлежит разделу при разводе – п0ри этом не важно, на кого из супругов он зарегистрирован.

По закону доли супругов в совместно нажитом имуществе признаются равными, если иное не установлено брачным договором или соглашением о разделе. Сам автомобиль как неделимая вещь, согласно законодательству, не может быть разделен физически, поэтому его судьбу должен был определить суд — передать его одному из супругов, а второму присудить денежную компенсацию в размере половины рыночной стоимости машины.

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