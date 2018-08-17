Видео: Чак Норрис превратил пикап Toyota в супергероя

Известный американский актер Чак Норрис стал героем рекламного ролика Toyota. Благодаря его автографу на переднем крыле пикап Tacoma превратился в настоящего супергероя: спас рейнджера из зыбучего песка, помог достать мяч с дерева, а также выиграл чемпионат мира по шахматам.

В конце ролика на стене агента Норриса можно увидеть постер, стилизованный под рекламные плакаты боевиков 80-х годов. На нем вместо актера изображена Toyota Tacoma, а сам фильм называется Tacoma Thunder. На североамериканском рынке пикап Toyota Tacoma предлагается с 2,7-литровой «четверкой» мощностью 161 лошадиную силу и 244 Нм крутящего момента, а также 282-сильным (359 Нм) V6 объемом 3,5 литра. Коробка — шестиступенчатая «механика» или «автомат». Цена — минимум 25 400 долларов (1,7 миллиона рублей по текущему курсу). Загрузка...

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