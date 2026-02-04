Опубликовано 04 февраля 2026, 18:341 мин.
Чудовищный по силе взрыв бензина попал на видео под Тамбовом
В Тамбовской области облако огня от взрыва цистерн с бензином попало на видео. Инцидент произошел на железнодорожной станции в поселке Кочетовка. Две цистерны с бензином сошли с рельсов, после чего опасный груз взорвался. Минимум один человек пострадал.
Сход вагонов и возгорание груза произошло в 15:34 мск на станции Кочетовка-2, сообщается в Telegram-канале РЖД. На место направлены пожарные и восстановительные поезда. Из-за взрыва и его последствий задерживаются восемь поездов, решается вопрос о направлении их в обход.
По информации Telegram-канала Shot, в результате взрыва и пожара пострадал один человек.
«Множественные ожоги получил машинист поезда, который пытался самостоятельно потушить пожар, начавшийся сразу после взрыва», – отмечается в его публикации.
Момент взрыва разлившегося моторного топлива сняли на видео очевидцы. На кадрах видно, что над станцией поднялось грибообразное облако огня. на пешеходном мосту над путями в это время находились люди.