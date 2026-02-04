Чудовищный по силе взрыв бензина попал на видео под Тамбовом

Сход вагонов и возгорание груза произошло в 15:34 мск на станции Кочетовка-2, сообщается в Telegram-канале РЖД. На место направлены пожарные и восстановительные поезда. Из-за взрыва и его последствий задерживаются восемь поездов, решается вопрос о направлении их в обход.

По информации Telegram-канала Shot, в результате взрыва и пожара пострадал один человек.

«Множественные ожоги получил машинист поезда, который пытался самостоятельно потушить пожар, начавшийся сразу после взрыва», – отмечается в его публикации.