В Нидерландах нашли огромную коллекцию Citroen CX

Пульс

На продажу выставили 150 заброшенных автомобилей одной модели

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28 апреля 2018

В Нидерландах на продажу выставили 148 автомобилей одной модели – Citroen CX. Машины отличаются модификациями и техническим состоянием. Они стоят от 500 до 8000 евро. Их все можно посмотреть на сайте Van Soest Klassiekers.

[Десять шедевров из закромов Citroen, которые можно купить за доступные деньги](https://motor.ru/selector/citroensale.htm)

Десять шедевров из закромов Citroen, которые можно купить за доступные деньги

В коллекции представлены самые разные версии модели CX, которую часто называют «последним настоящим «Ситроеном». Среди них есть хэтчбеки, универсалы, машины с удлиненной колесной базой, «скорые помощи» и даже специальный «заряженный» вариант GTI для Скандинавии с обогреваемыми креслами.

Некоторые образцы находятся в хорошем техническом состоянии, а пробег других превышает 400 тысяч километров.

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Самые интересные машины, брошенные владельцами

Citroen CX выпускался с 1974 по 1991 год. В 1975-м модель была выбрана европейским «Автомобилем года». Всего компания продала около 1,2 миллиона экземпляров CX. Владельцами этой модели были Жак Ширак, Ерих Хонеккер, Грейс Келли, Мануэль Норьега, Аугусто Пиночет, Йохан Кройф и Карлос Сантана.

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Уникальные машины, забытые в гаражах

По-настоящему единичные автомобили, прототипы и концепт-кары, брошенные на годы

Фото vansoestklassiekers.nl
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Citroen
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