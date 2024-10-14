Citroen представила предвестника нового C5 Aircross

Citroen представила предвестника нового C5 AircrossКроссовер пойдет в серию в 2025 году
Аэродинамика была одним из приоритетов при разработке. Кузовные линии сделали плавными, нос капота слегка опустили, задний свес удлинили. Корму снабдили «сложной» выступающей оптикой под названием Citroen Light Wing, направляющей потоки воздуха. Все эти трюки должны увеличить запас хода электрического варианта C5 Aircross на 30 километров.
я выбрал вместо рекламы.
Спереди у концепта трехточечная световая подпись, которую в Citroen называют фирменной. Похожая применена и на C3 Aircross. Она состоит из трех сегментов, визуально увеличивающих ширину автомобиля.
Новинка на 15 сантиметров длиннее нынешнего C5 Aircross. Ее длина составляет 4,65 метра, высота — 1,66. Серийный вариант будет первым Citroen на платформе STLA -Medium материнского концерна Stellantis. Она позволяет использовать силовые установки разных типов — электрические, гибридные и «чистые» ДВС . Емкость аккумуляторов машин на такой архитектуре может достигать 98 киловатт-часов, запас хода — 700 километров. Привод у может быть передним либо полным.
Салон, который Citroen пока не показал, представляет собой «зону в духе гостиной», где смогут с комфортом разместиться пять пассажиров. Его рассекретят уже в 2025 году с выходом нового C5 Aircross на рынок.