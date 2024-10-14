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Опубликовано 14 октября 2024, 15:40
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Citroen представила предвестника нового C5 Aircross

Кроссовер пойдет в серию в 2025 году
Дебютировал концепт нового Citroen C5 Aircross. В рамках парижского автосалона Citroen представила шоу-кар, который переродится в серийный C5 Aircross следующего поколения. «Кокон на колесах», как описывает его Citroen, получил «плотный и мускулистый» кузов с проработанной аэродинамикой и элементами нового дизайна, которые делит с Citroen C3 Aircross. Основанная на концепт-каре «товарная» модель появится в 2025 году.
Citroen C5 Aircross Concept
Citroen C5 Aircross Concept
© Stellantis
Мария Руцкая

Аэродинамика была одним из приоритетов при разработке. Кузовные линии сделали плавными, нос капота слегка опустили, задний свес удлинили. Корму снабдили «сложной» выступающей оптикой под названием Citroen Light Wing, направляющей потоки воздуха. Все эти трюки должны увеличить запас хода электрического варианта C5 Aircross на 30 километров.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Citroen C5 Aircross Concept

© Stellantis

Спереди у концепта трехточечная световая подпись, которую в Citroen называют фирменной. Похожая применена и на C3 Aircross. Она состоит из трех сегментов, визуально увеличивающих ширину автомобиля.

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Новинка на 15 сантиметров длиннее нынешнего C5 Aircross. Ее длина составляет 4,65 метра, высота — 1,66. Серийный вариант будет первым Citroen на платформе STLA -Medium материнского концерна Stellantis. Она позволяет использовать силовые установки разных типов — электрические, гибридные и «чистые» ДВС . Емкость аккумуляторов машин на такой архитектуре может достигать 98 киловатт-часов, запас хода — 700 километров. Привод у может быть передним либо полным.

Салон, который Citroen пока не показал, представляет собой «зону в духе гостиной», где смогут с комфортом разместиться пять пассажиров. Его рассекретят уже в 2025 году с выходом нового C5 Aircross на рынок.

Источник:Stellantis
Автор:Мария Руцкая
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