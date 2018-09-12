Citroen разработал подключаемый гибрид на базе кроссовера C5 Aircross

Литий-ионная батарея с рабочим напряжением 200 вольт размещена под передними сиденьями. Ее емкости в 13,2 киловатт-часа должно хватить на 50 километров пробега без включения бензинового мотора (при движении по циклу NEDC).

При подключении к домашней розетке полностью зарядить батарею можно за 4-8 часов. Но с машиной будет предлагататься и зарядное устройство мощностью 32 ампера, позволяющее сократить это время до двух часов.