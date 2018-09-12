Citroen разработал подключаемый гибрид на базе кроссовера C5 Aircross

На Парижский автосалон гибридный кроссовер Citroen C5 Aircross приедет в качестве концепта — с приставкой Hybrid Concept и двухцветной бело-голубой окраской.
Но фактически это уже готовый к производству автомобиль, который поступит в салоны дилеров уже в 2019 году. Под капотом — знакомый бензиновый турбомотор 1.6 PureTech мощностью 180 лошадиных сил. Он спарен с восьмидиапазонным «автоматом», в который встроен электромотор мощностью 109 лошадиных сил (его крутящий момент — 337 Нм). Суммарная пиковая мощность гибридного силового агрегата составляет 225 лошадиных сил.
Литий-ионная батарея с рабочим напряжением 200 вольт размещена под передними сиденьями. Ее емкости в 13,2 киловатт-часа должно хватить на 50 километров пробега без включения бензинового мотора (при движении по циклу NEDC).
При подключении к домашней розетке полностью зарядить батарею можно за 4-8 часов. Но с машиной будет предлагататься и зарядное устройство мощностью 32 ампера, позволяющее сократить это время до двух часов.
Вероятно, вместе с кроссовером Citroen C5 Aircross Hybrid Concept группа PSA представит на Парижском автосалоне подключаемые гибриды на базе лифтбека Peugeot 508 и кроссовера DS 7 Crossback. Помимо этого ожидается электрический премиум-кроссовер DS 3 Crossback с большой батареей емкостью 50 киловатт-час.
Кроссовер Citroen C5 Aircross построен на платформе EMP2, которая уже используется на Peugeot 3008 и 5008. Он предлагается исключительно с передним приводом. На машинах для европейского рынка предлагается четыре мотора: бензиновые объемом 1,2 и 1,6 литра (130 и 180 сил) и дизели 1,5 и 2,0 литра (130 и 180 сил). Габаритная длина составляет 4,5 метра — он приходится одноклассником кроссоверу Volkswagen Tiguan. Продажи в Европе только-только начались, так что судить об успешности модели пока рано.