Citroen готовит недорогой электрокар: первое изображение

Первый тизер был опубликован одновременно с отчетом о результатах деятельности Stellantis за первую половину 2023 года. На затемненном снимке можно рассмотреть «световую подпись» e-C3, напоминающую ту, которая была у концептуального пикапа Oli 2022 года, реслинги на крыше и довольно внушительный дорожный просвет для компактной машины. Кроме того, в передней части размещена подсвеченная эмблема Сitroen в новом дизайне — по всей видимости e-C3 станет первой серийной моделью, которая получит такой символ.

В основу модели ляжет архитектура CMP. Ожидаются две версии: с электромотором мощностью 82 лошадиные силы и 40-киловаттной батареей, а также с 109-сильным агрегатом и батареей емкостью 50 киловатт-часов разработки китайской фирмы Svolt. Максимальный запас хода на одной зарядке составит скромные 300 километров.