Citroen готовит недорогой электрокар: первое изображение

Citroen готовит недорогой электрокар: первое изображениеЦена новой батарейной модели Citroen e-C3 будет в пределах 25 тысяч евро
Компания Сitroen показала первую фотографию нового электрокара стоимостью до 25 тысяч евро. Модель e-C3 разрабатывалась с прицелом на европейский рынок, и, судя по тизеру, новинка представляет собой субкомпактный кроссовер. Она имеет некоторые общие черты с Citroen C3, который уже продается в Индии, и с прошлогодним концептом Citroen Oli. В конкуренты Citroen e-C3 прочат VW ID.2 и грядущий Renault 5 .
Первый тизер был опубликован одновременно с отчетом о результатах деятельности Stellantis за первую половину 2023 года. На затемненном снимке можно рассмотреть «световую подпись» e-C3, напоминающую ту, которая была у концептуального пикапа Oli 2022 года, реслинги на крыше и довольно внушительный дорожный просвет для компактной машины. Кроме того, в передней части размещена подсвеченная эмблема Сitroen в новом дизайне — по всей видимости e-C3 станет первой серийной моделью, которая получит такой символ.
В основу модели ляжет архитектура CMP. Ожидаются две версии: с электромотором мощностью 82 лошадиные силы и 40-киловаттной батареей, а также с 109-сильным агрегатом и батареей емкостью 50 киловатт-часов разработки китайской фирмы Svolt. Максимальный запас хода на одной зарядке составит скромные 300 километров.
В случае, если e-C3 действительно будет стоит меньше 25 тысяч евро (2,5 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня), он окажется самым дешевым электромобилем Citroen за исключением квадроцикла Ami.
Премьера намечена на октябрь 2023 года, а в продажу новинка может поступит в начале 2024-го. На европейском рынке модель окажется в одной ценовой категории с Renault 5 и VW ID.2, которые появятся на рынке в 2024 и 2025 годах соответственно.