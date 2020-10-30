Citroen добился запрета на продажу Polestar 2 во Франции

В Polestar решение судьи пока не прокомментировали, однако Франция больше не значится в списке стран, в которых можно заказать шведский электромобиль.

Ранее европейские владельцы Polestar 2 пожаловались, что электромобили выходят из строя практически сразу после покупки – из-за сбоя в программном обеспечении отключалось питание, и перезапустить систему было невозможно. Позже выяснилось, что причиной был дефектный инвертор, из-за которого компании пришлось отозвать все проданные машины.