Citroen оставит кроссовер C4 Cactus без второго поколения

Производство «Кактуса» стартовало в апреле 2014 года. В основу субкомпактного кроссовера легла платформа PSA PF1, а в линейку моторов вошли агрегаты объемом 1,2 и 1,6 литра. Следом за Европой модель появилась в Австралии, Новой Зеландии, Китае, Южной Африке и Южной Америке, однако до России автомобиль так и не добрался.

В настоящее время на европейском рынке представлен рестайлинговый Citroen С4 Cactus 2018 модельного года. Переживший обновление кроссовер лишился большей части мягких панелей Airbump на кузове – они остались только на порогах. Зато автомобиль обзавелся трехцилиндровым двигателем 1.2 мощностью 130 лошадиных сил и 120-сильным дизелем.