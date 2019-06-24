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13:29

Citroen оставит кроссовер C4 Cactus без второго поколения

Французский автопроизводитель снимет с производства эту модель

Руководство Citroen приняло решение о прекращении выпуска кроссовера C4 Cactus. Ему на смену придет модель с новым названием и дизайном. В настоящее время этот автомобиль находится в разработке, заявил изданию Top Gear старший вице-президент отдела стратегии бренда Ксавье Пежо.
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Производство «Кактуса» стартовало в апреле 2014 года. В основу субкомпактного кроссовера легла платформа PSA PF1, а в линейку моторов вошли агрегаты объемом 1,2 и 1,6 литра. Следом за Европой модель появилась в Австралии, Новой Зеландии, Китае, Южной Африке и Южной Америке, однако до России автомобиль так и не добрался.

В настоящее время на европейском рынке представлен рестайлинговый Citroen С4 Cactus 2018 модельного года. Переживший обновление кроссовер лишился большей части мягких панелей Airbump на кузове они остались только на порогах. Зато автомобиль обзавелся трехцилиндровым двигателем 1.2 мощностью 130 лошадиных сил и 120-сильным дизелем.

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По словам Пежо, эта модель была «грандиозным проектом компании, который соответствует ее ценностям», но время Cactus подходит к концу. Citroen остановит выпуск кроссовера в 2021 году.

О преемнике Citroen Cactus известно, что это будет модель С-класса с новым названием, а имя «Кактус» в будущем может быть использовано для новинок другого сегмента.

Источник: Top Gear
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