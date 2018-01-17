Citroen сделает «нетрадиционный» флагманский седан

Компания Citroen подтвердила выпуск нового флагманского седана. Новинка станет преемником моделей C5 и C6. Машина, которая привнесет в сегмент «что-то совершенно новое», появится в 2019 или 2020 году, сообщает Autocar.

«Независимо от того, нравится это людям или нет, мы не собираемся делать что-то традиционное», – заявила глава марки Citroen Линда Джексон, описывая будущую модель.

Она добавила, что выпуск подобного автомобиля продиктован, прежде всего, требованиями китайского рынка. Несмотря на рост популярности кроссоверов, седаны в Китае все еще составляют значительную часть рынка новых автомобилей.

Citroen Cxperience

Предвестником флагманского седана в компании считают концепт-кар Cxperience, хотя признают, что изначально автомобиль создавался лишь для демонстрации технологий. В длину концепт-кар насчитывал почти пять метров и оснащался гибридной силовой установкой мощностью 300 лошадиных сил.

Citroen Cxperience

Cxperience также укомплектовали подвеской Advanced Comfort с двухтрубными амортизаторами и гидравлическими стопорами, которые позволяли сделать подвеску мягче при движении по плохой дороге. Передние кресла прототипа были изготовлены из пены с эффектом памяти, а в отделке интерьера использовались древесина грецкого ореха, высококачественные ткани и кожа.