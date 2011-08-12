Компания Honda рассказала о новом моторе для "девятого" Civic

Компания Honda рассказала о новом моторе для "девятого" CivicВ гамму двигателей Honda Civic следующего поколения войдет обновленный 2,2-литровый дизель
В гамму двигателей хэтчбека Honda Civic следующего поколения войдет обновленный турбодизель i-DTEC объемом 2,2 литра. Премьера автомобиля, который на европейском рынке будет доступен исключительно в пятидверном кузове, состоится в сентябре текущего года на моторшоу во Франкфурте.
Мощность составит 150 лошадиных сил (на 10 лошадиных сил больше, чем у предыдущего 2,2-литрового дизеля CDTi), а максимальный крутящий момент мотора достигнет 350 Нм. Обновленный агрегат по сравнению с предшественником станет экологичнее — уровень выбросов CO2 будет равен 110 граммам на километр (на 25 граммов меньше).
По словам представителей Хонды, снизить вредные выбросы удалось за счет использования системы «старт-стоп», оптимизации процесса циркуляции масла, других материалов конструкции, снижающих трение, и модернизации аэродинамики кузова.
Как сообщалось ранее, Honda Civiс девятого поколения также получит более жесткий, чем у предшественника, кузов, наибольший в классе объем багажника и самый просторный салон. Также в компании намерены значительно улучшить качество сборки и отделки интерьера, повысить комфорт и серьезно поработать над управляемостью. Стоит отметить, что в отличие от основных конкурентов, использующих независимую заднюю подвеску, у хэтчбека Civic по-прежнему останется сзади торсионная балка.
Продажи нового Civic в Европе начнутся в 2012 году.