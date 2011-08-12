Компания Honda рассказала о новом моторе для "девятого" Civic

Мощность составит 150 лошадиных сил (на 10 лошадиных сил больше, чем у предыдущего 2,2-литрового дизеля CDTi), а максимальный крутящий момент мотора достигнет 350 Нм. Обновленный агрегат по сравнению с предшественником станет экологичнее — уровень выбросов CO2 будет равен 110 граммам на километр (на 25 граммов меньше).

По словам представителей Хонды, снизить вредные выбросы удалось за счет использования системы «старт-стоп», оптимизации процесса циркуляции масла, других материалов конструкции, снижающих трение, и модернизации аэродинамики кузова.