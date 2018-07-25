Модель оснастили девятиступенчатой трансмиссией

Пульс

Дизельный Honda Civic впервые получил «автомат»

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25 июля 2018

Дизельный хэтчбек Honda Civic, представленный на европейском рынке, впервые получил автоматическую коробку передач. Модель оснастили девятиступенчатой трансмиссией, которая в зависимости от скорости и положения дроссельной заслонки может быстро «пропускать» несколько передач при переключении вниз.

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Хэтчбек оснащается 1,6-литровым дизельным агрегатом i-DTEC с новой турбиной с изменяемой геометрией. Мотор выдает 120 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента.

В связке с девятидиапазонным «автоматом» он позволяет «Цивику» разгоняться до «сотни» за 11 секунд и расходовать в среднем 4,1 литра топлива на 100 километров пути.

Помимо дизеля, в гамме двигателей Honda Civic есть турбомоторы VTEC Turbo объемом 1,0 и 1,5 литра. Мощность агрегатов составляет 126 (200 Нм и 180 Нм) и 182 лошадиные силы (240 Нм крутящего момента для машин с «механикой», 220 Нм с вариатором) соответственно. Машины с литровым двигателем разгоняются до «сотни» за 10,8 (MT) или 10,6 секунды (CVT), с 1,5-литровым — за 8,2 секунды.

На российском рынке хэтчбек Honda Civic не представлен с 2015 года. Производитель прекратил поставки модели из-за низкого спроса. В прошлом году появилась информации, что Honda может возобновить продажи Civic и Accord в России, но представительство марки это опровергло.

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