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14:29

Honda подготовила «вседорожный» Civic

Концепт Versatilist будет идеологически схож с Ford Focus Active

Компания Honda представит на автосалоне в Токио концепт Civic Versatilist, который идеологически схож с Ford Focus Active. Он представляет собой хэтчбек с увеличенным дорожным просветом, ориентированный на жителей городов, ведущих активный образ жизни и иногда выезжающих на природу.

Помимо увеличенного клиренса, утилитарный Civic получил новый защитный пластиковый обвес по кругу и необычные аэродинамические элементы — на передних дверях можно заметить небольшие «крылышки». Информации по технической начинке нет. Вероятно, она появится после премьеры концепта на автосалоне.

Honda S660 Neo Classic Racer

Еще одной токийской новинкой Honda станет кей-кар S660 Neo Classic Racer. Машина построена на базе S660 с заводским обвесом Neo Classic, а ее внешность вдохновлена гоночным Honda S500. Среди доработок: расширители арок на болтах, более агрессивное оформление передней части, зеркала заднего вида на крыльях и кожаная застежка капота.

Кроме того, японский производитель покажет «семейный автомобиль будущего». Это прототип Well, в основе которого лежит минивэн StepWGN.

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