Honda подготовила «вседорожный» Civic

Еще одной токийской новинкой Honda станет кей-кар S660 Neo Classic Racer. Машина построена на базе S660 с заводским обвесом Neo Classic, а ее внешность вдохновлена гоночным Honda S500. Среди доработок: расширители арок на болтах, более агрессивное оформление передней части, зеркала заднего вида на крыльях и кожаная застежка капота.

Кроме того, японский производитель покажет «семейный автомобиль будущего». Это прототип Well, в основе которого лежит минивэн StepWGN.