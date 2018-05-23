Машину превратили в «пончикомобиль»

Пульс

Полноприводный Honda Civic сделали веселее с помощью колес от тележки

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23 мая 2018

Авторы YouTube-канала BoostedBoiz модифицировали полноприводный Honda Civic Wagon, установив вместо задней оси колеса от тележки. Таким образом у них получился автомобиль, который с легкость крутится вокруг собственной оси.

Ранее нечто похожее сделала команда Hoonigan. Она превратили универсал Volvo V60 в безумный «пончикомобиль», отрезав заднюю часть машины и установив на ее место трубчатый каркас с колесами от магазинной тележки.

Помимо каркаса, для машины сделали оригинальный «ручник», перенесли аккумулятор, топливный насос и установили новый компактный бак.

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