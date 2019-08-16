Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
12:40

Honda показала обновлённый хэтчбек Civic

Рестайлинговая пятидверка дебютировала спустя год после седана

© Honda
Компания Honda представила хэтчбек Civic 2020 модельного года для американского рынка. Двухобъёмник получил локальные изменения — пересмотрено оформление передних «противотуманок», изменён дизайн бамперов, а корпус фар и фонарей затонирован. Кроме того, обновился салон, а базовый мотор теперь можно заказать с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Инженеры Honda говорят, что с рестайлингом хэтчбек прибавил в виброакустическом комфорте. Увеличилось разнообразие вариантов отделки салона и было пересмотрено оснащение комплектаций. Медиасистема с семидюймовым экраном, запуск двигателя с кнопки, функция бесключевого доступа и аудиосистема с восемью динамиками теперь входят в базовое оснащение, а топовые версии получили мультиконтурные передние сиденья с восьмипозиционной электрорегулировкой.

>
Reload
1 / 12

Технически Civic 2020 модельного года отличается улучшенной светодиодной оптикой. А вот гамма двигателей не изменилась: в Штатах хэтчбек по-прежнему можно заказать только с полуторалитровым турбомотором, мощность которого зависит от выбранной комплектации (176 или 183 лошадиные силы). Для исполнений LX, EX и EX-L предложен вариатор, для Sport и Sport Touring — ещё и шестиступенчатая «механика».

В Европе линейка моторов отличается и включает в себя литровый VTEC Turbo (126 сил и 200 Нм момента), 1.5 VTEC Turbo (182 силы и 240 Нм момента) и дизель 1.6 i-DTEC (120 сил и 300 Нм момента). Бензиновые хэтчбеки оснащаются «механикой» или вариатором, дизельные — ручной или девятидиапазонной автоматической трансмиссией.

Обновлённый Civic поступил в продажу в США с сегодняшнего дня. Рестайлинг не привёл к существенному удорожанию: базовая версия 2020 года всего на 200 долларов дороже текущего хэтчбека — 22 580 долларов (1,5 миллиона рублей). Российским потребителям новинку можно не ждать, так как на нашем рынке седаны и хэтчбеки Honda официально не продаются с 2015 года. Нынешняя линейка в России состоит только из кроссоверов — в неё входят CR-V и восьмиместный Pilot.