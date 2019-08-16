Honda показала обновлённый хэтчбек Civic

Инженеры Honda говорят, что с рестайлингом хэтчбек прибавил в виброакустическом комфорте. Увеличилось разнообразие вариантов отделки салона и было пересмотрено оснащение комплектаций. Медиасистема с семидюймовым экраном, запуск двигателя с кнопки, функция бесключевого доступа и аудиосистема с восемью динамиками теперь входят в базовое оснащение, а топовые версии получили мультиконтурные передние сиденья с восьмипозиционной электрорегулировкой.
Технически Civic 2020 модельного года отличается улучшенной светодиодной оптикой. А вот гамма двигателей не изменилась: в Штатах хэтчбек по-прежнему можно заказать только с полуторалитровым турбомотором, мощность которого зависит от выбранной комплектации (176 или 183 лошадиные силы). Для исполнений LX, EX и EX-L предложен вариатор, для Sport и Sport Touring — ещё и шестиступенчатая «механика».
В Европе линейка моторов отличается и включает в себя литровый VTEC Turbo (126 сил и 200 Нм момента), 1.5 VTEC Turbo (182 силы и 240 Нм момента) и дизель 1.6 i-DTEC (120 сил и 300 Нм момента). Бензиновые хэтчбеки оснащаются «механикой» или вариатором, дизельные — ручной или девятидиапазонной автоматической трансмиссией.
Обновлённый Civic поступил в продажу в США с сегодняшнего дня. Рестайлинг не привёл к существенному удорожанию: базовая версия 2020 года всего на 200 долларов дороже текущего хэтчбека — 22 580 долларов (1,5 миллиона рублей). Российским потребителям новинку можно не ждать, так как на нашем рынке седаны и хэтчбеки Honda официально не продаются с 2015 года. Нынешняя линейка в России состоит только из кроссоверов — в неё входят CR-V и восьмиместный Pilot.