Honda показала обновлённый хэтчбек Civic

Технически Civic 2020 модельного года отличается улучшенной светодиодной оптикой. А вот гамма двигателей не изменилась: в Штатах хэтчбек по-прежнему можно заказать только с полуторалитровым турбомотором, мощность которого зависит от выбранной комплектации (176 или 183 лошадиные силы). Для исполнений LX, EX и EX-L предложен вариатор, для Sport и Sport Touring — ещё и шестиступенчатая «механика».

В Европе линейка моторов отличается и включает в себя литровый VTEC Turbo (126 сил и 200 Нм момента), 1.5 VTEC Turbo (182 силы и 240 Нм момента) и дизель 1.6 i-DTEC (120 сил и 300 Нм момента). Бензиновые хэтчбеки оснащаются «механикой» или вариатором, дизельные — ручной или девятидиапазонной автоматической трансмиссией.