Студенты построили 600-сильный гибридный Honda Civic

За основу проекта под названием Deep Orange 9 команда из 19 студентов взяла Civic десятого поколения в кузове седан. Силовая установка экспериментальной машины состоит из двухлитровой компрессорной «четверки» и 200-сильного электромотора. ДВС размещен за сиденьями и приводит в движение задние колеса, а электромотор, соответственно, отвечает за передние.
Динамические характеристики гибрида практически соответствуют Civic для ралли-кросса. Полноприводное купе, построенное совместными усилиями ателье Olsbergs MSE и спортивного подразделения Honda Performance Development, разгоняется до 96 километров за 1,9 секунды.
Гибридный Deep Orange 9 получил интегрированный каркас безопасности, подруливающие задние колеса, адаптивную подвеску, систему рекуперации энергии торможения. Топливная экономичность гибрида по сравнению со стандартной моделью улучшилась на 30 процентов.
В прошлом году студенты университета Клеменсона построили для BMW концепт-кар MINI под названием Deep Orange 7. Особенностью прототипа стала «парящая» приборная панель с голографическим дисплеем и необычный багажник, расположенный под лобовым стеклом.