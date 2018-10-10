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18:11

Студенты построили 600-сильный гибридный Honda Civic

Разработка гоночной машины заняла два года

Студенты магистратуры университета Клемсона, Южная Каролина, завершили постройку 600-сильного гибридного Honda Civic. Разработка гоночной машины, способной разгоняться до 60 миль в час (96 километров в час) за две секунды, заняла два года.

За основу проекта под названием Deep Orange 9 команда из 19 студентов взяла Civic десятого поколения в кузове седан. Силовая установка экспериментальной машины состоит из двухлитровой компрессорной «четверки» и 200-сильного электромотора. ДВС размещен за сиденьями и приводит в движение задние колеса, а электромотор, соответственно, отвечает за передние.

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Динамические характеристики гибрида практически соответствуют Civic для ралли-кросса. Полноприводное купе, построенное совместными усилиями ателье Olsbergs MSE и спортивного подразделения Honda Performance Development, разгоняется до 96 километров за 1,9 секунды.

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Гибридный Deep Orange 9 получил интегрированный каркас безопасности, подруливающие задние колеса, адаптивную подвеску, систему рекуперации энергии торможения. Топливная экономичность гибрида по сравнению со стандартной моделью улучшилась на 30 процентов.

В прошлом году студенты университета Клеменсона построили для BMW концепт-кар MINI под названием Deep Orange 7. Особенностью прототипа стала «парящая» приборная панель с голографическим дисплеем и необычный багажник, расположенный под лобовым стеклом.

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