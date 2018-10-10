Студенты построили 600-сильный гибридный Honda Civic

За основу проекта под названием Deep Orange 9 команда из 19 студентов взяла Civic десятого поколения в кузове седан. Силовая установка экспериментальной машины состоит из двухлитровой компрессорной «четверки» и 200-сильного электромотора. ДВС размещен за сиденьями и приводит в движение задние колеса, а электромотор, соответственно, отвечает за передние.