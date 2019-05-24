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10:32

Хот-хэтч Honda Civic Type R подготовили для ралли-рейдов

Представлена внедорожная тюнинг-версия модели

На фестивале SMMT Test Day, который проходит на британском испытательном полигоне Милбрук, местный офис Honda представил две доработанные тюнерами версии Civic Type R: ралли-рейдовскую OveRland от Ralph Hosier Engineering и 406-сильный вариант от Team Dynamics Motorsport. Машины созданы в единственном экземпляре и запускать их в серию пока не планируется.
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При создании Honda Civic Type OveRland специалисты Ralph Hosier Engineering вдохновлялись внедорожниками для ралли-рейдов и модификациями спорткаров с приставкой Safari. От донора такой Civic Type R отличается увеличенным до 229 миллиметров дорожным просветом, доработанными креплениями продольных рычагов, расширенной колеёй и раздутыми колесными арками. При этом у хэтча сохранилась передняя подвеска Dual-Axis, минимизирующая эффект силового подруливания.

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Второй вариант Civic Type R может выезжать на обычные дороги. У него тот же двухлитровый турбомотор, что и у обычной машины, но отдача вместо 320 сил (400 Нм момента) составляя 406 сил (500 Нм). Прибавка в мощности достигнута за счет установки нового блока управления, системы впуска, спортивного катализатора и выхлопа. Также хэтчбек укомплектован тормозными шлангами Goodridge из нержавеющей стали, пружинами Eibach Pro, регулируемыми стабилизаторами и задними рычагами развала колес, а также облегченными 19-дюймовыми колесами Team Dynamics, обутыми в разработанные для трек-дней покрышки Dunlop DZ03G.

Обычный Honda Civic Type R оснащается 2,0-литровой «турбочетверкой», выдающей 320 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Коробка — шестиступенчатая «механика» с функцией автоматической перегазовки. В списке стандартного оснащения — адаптивные амортизаторы и трековый режим работы управляющей электроники +R. Время разгона до «сотни» — 5,7 секунды.

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