Хот-хэтч Honda Civic Type R подготовили для ралли-рейдов

Второй вариант Civic Type R может выезжать на обычные дороги. У него тот же двухлитровый турбомотор, что и у обычной машины, но отдача вместо 320 сил (400 Нм момента) составляя 406 сил (500 Нм). Прибавка в мощности достигнута за счет установки нового блока управления, системы впуска, спортивного катализатора и выхлопа. Также хэтчбек укомплектован тормозными шлангами Goodridge из нержавеющей стали, пружинами Eibach Pro, регулируемыми стабилизаторами и задними рычагами развала колес, а также облегченными 19-дюймовыми колесами Team Dynamics, обутыми в разработанные для трек-дней покрышки Dunlop DZ03G.