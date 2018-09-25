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16:53

Honda представила обновленный Civic

Модель получила измененную внешность и расширенный список стандартного оборудования

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Компания Honda представила обновленный Civic в кузове купе и седан для североамериканского рынка. Модель получила измененную внешность, расширенный список стандартного оборудования и мультимедийную систему Display Audio с обновленной графикой и физической рукояткой регулировки громкости.

Внешне обновленные «Цивики» отличаются измененными бамперами, затемненной головной оптикой, глянцево-черным фирменным «крылом» на решетке радиатора, обновленными светодиодными фарами, декоративными деталями из хрома, а также новыми вариантами окраски кузова: белым Platinum White Pearl, красным Molten Lava Pearl и желтым Tonic Yellow Pearl.

В салоне седана и купе появилась мультимедийная система Display Audio с обновленной графикой и улучшенной поддержкой Bluetooth, поменялся дизайн кнопок на руле, а также изменилась форма подстаканников на центральной консоли. Улучшилась шумоизоляция колесных арок, пола и багажника.

В стандартное оснащение обновленного Honda Civic вошел набор систем безопасности Honda Sensing, в том числе система автоматического управления дальним светом, и семидюймовая цифровая приборная панель. Кроме того, для модели доступны сиденья с электроприводом, подогревом и регулировками в восьми направлениях, люк, функция автозапуска, а также подогрев задних сидений.

Гамма двигателей Civic осталась без изменений: атмосферная «четверка» 2.0 («механика» или вариатор) или 1,5-литровый турбомотор (только вариатор). Отдача агрегатов составляет 160 и 176 лошадиных сил соответственно.

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