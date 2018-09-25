Honda представила обновленный Civic

В стандартное оснащение обновленного Honda Civic вошел набор систем безопасности Honda Sensing, в том числе система автоматического управления дальним светом, и семидюймовая цифровая приборная панель. Кроме того, для модели доступны сиденья с электроприводом, подогревом и регулировками в восьми направлениях, люк, функция автозапуска, а также подогрев задних сидений.