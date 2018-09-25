Honda представила обновленный Civic

Внешне обновленные «Цивики» отличаются измененными бамперами, затемненной головной оптикой, глянцево-черным фирменным «крылом» на решетке радиатора, обновленными светодиодными фарами, декоративными деталями из хрома, а также новыми вариантами окраски кузова: белым Platinum White Pearl, красным Molten Lava Pearl и желтым Tonic Yellow Pearl.
В салоне седана и купе появилась мультимедийная система Display Audio с обновленной графикой и улучшенной поддержкой Bluetooth, поменялся дизайн кнопок на руле, а также изменилась форма подстаканников на центральной консоли. Улучшилась шумоизоляция колесных арок, пола и багажника.
В стандартное оснащение обновленного Honda Civic вошел набор систем безопасности Honda Sensing, в том числе система автоматического управления дальним светом, и семидюймовая цифровая приборная панель. Кроме того, для модели доступны сиденья с электроприводом, подогревом и регулировками в восьми направлениях, люк, функция автозапуска, а также подогрев задних сидений.
Гамма двигателей Civic осталась без изменений: атмосферная «четверка» 2.0 («механика» или вариатор) или 1,5-литровый турбомотор (только вариатор). Отдача агрегатов составляет 160 и 176 лошадиных сил соответственно.