Honda построила «заряженный» пикап Civic Type R

В рамках мероприятия SMMT Test Day, организованного британским обществом автопроизводителей и дилеров, компания Honda представила концептуальный пикап, построенный на базе Civic Type R последнего поколения. Машина собрана инжиниринговым департаментом производителя на заводе марки в Суиндоне.

В основе пикапа Honda Civic Type R, получившего название Project P, лежит предсерийная версия обычной дорожной модели. Команде дизайнеров лишь пришлось поменять форму кузова после центральных стоек, за которыми теперь находится грузовая платформа.

Техническая начинка осталась без измений: двухлитровый турбомотор семейства VTEC Turbo, выдающий 320 лошадиных сил и 400 Нм момента, и шестиступенчатая «механика». С места до 100 километров в час пикап Civic Type R разгоняется за 5,7 секунды. Его максимальная скорость составляет более 265 километров в час.

Так же как и обычный хэтчбек, пикап укомплектован системой выбора режимов движения: работу управляющей электроники можно переключать между комфортным, спортивным и трековым режимом +R. По словам производителя, выпускать серийно пикап не планируется — его будет использовать для перевозки садовой техники.