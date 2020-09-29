19:22

Раскрыта внешность новой Honda Civic

Хэтчбек показали на патентных изображениях

Алексей Носаченко
На форуме Civic XI, посвященном модели Honda Civic одиннадцатого поколения, опубликовали патенты изображения грядущей новинки. На них представлен только хэтчбек, который, судя по рисункам, сохранит общую концепцию и пропорции предшественника, но в деталях заметно преобразится.

Если это действительно Honda Civic следующего поколения, то в его облике не осталось ни капли былой агрессии. Машина определено стала длиннее, ниже и лишилась свойственной ей угловатости.

Из наиболее заметных изменений — головная оптика другого дизайна (в каждой появилось по квадратному светодиодному блоку) и иные фонари, которые теперь заходят на дверь багажника и соединена тонкой перемычкой.

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Уже известно, что производство Civic перенесут из Англии в США, а публичный дебют новой машины состоится весной следующего года. Модель предложат в кузовах седан и хэтчбек, а вот от трехдверки Civic Coupe/Si Coupe, видимо, откажутся — в этом году спрос на неё упал до минимума.

Что касается моторной гаммы Civic, то она по-прежнему будет зависеть от рынка: сейчас его оснащают «атмосферником» 1.8 i-VTEC (141 силы), дизелем 1.6 i-DTEC (120 сил), а также наддувными бензиновыми агрегатами 1.0 (126 сил) и 1.5 (182 силы).

Новому Honda Civic Type Rтем временем прочат гибридную трёхмоторную силовую установку на базе «турбочетверки» 2.0. После электрификации хот-хэтч станет полноприводным, а комбинированная отдача около 400 сил позволит ему соперничать с младшими моделями из линейки Mercedes-AMG.

Источник: Civic XI