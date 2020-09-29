Раскрыта внешность новой Honda Civic

Если это действительно Honda Civic следующего поколения, то в его облике не осталось ни капли былой агрессии. Машина определено стала длиннее, ниже и лишилась свойственной ей угловатости.
Из наиболее заметных изменений — головная оптика другого дизайна (в каждой появилось по квадратному светодиодному блоку) и иные фонари, которые теперь заходят на дверь багажника и соединена тонкой перемычкой.
Уже известно, что производство Civic перенесут из Англии в США, а публичный дебют новой машины состоится весной следующего года. Модель предложат в кузовах седан и хэтчбек, а вот от трехдверки Civic Coupe/Si Coupe, видимо, откажутся — в этом году спрос на неё упал до минимума.
Что касается моторной гаммы Civic, то она по-прежнему будет зависеть от рынка: сейчас его оснащают «атмосферником» 1.8 i-VTEC (141 силы), дизелем 1.6 i-DTEC (120 сил), а также наддувными бензиновыми агрегатами 1.0 (126 сил) и 1.5 (182 силы).
Новому Honda Civic Type Rтем временем прочат гибридную трёхмоторную силовую установку на базе «турбочетверки» 2.0. После электрификации хот-хэтч станет полноприводным, а комбинированная отдача около 400 сил позволит ему соперничать с младшими моделями из линейки Mercedes-AMG.