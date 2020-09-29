Раскрыта внешность новой Honda Civic

Если это действительно Honda Civic следующего поколения, то в его облике не осталось ни капли былой агрессии. Машина определено стала длиннее, ниже и лишилась свойственной ей угловатости.

Из наиболее заметных изменений — головная оптика другого дизайна (в каждой появилось по квадратному светодиодному блоку) и иные фонари, которые теперь заходят на дверь багажника и соединена тонкой перемычкой.