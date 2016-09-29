Honda привезла в Париж предсерийный Civic Type R

Компания Honda представила на Парижском автосалоне прототип хот-хэтча Civic Typer R нового поколения. Шоу-кар выглядит как серийный автомобиль — новинка появится в продаже уже в следующем году.

Хэтчбек получил агрессивный аэродинамический обвес с карбоновыми элементами, 20-дюймовые диски и светодиодные фары, а его колесные арки были расширены. Кроме того, на капоте появился воздухозаборник, патрубки выхлопной системы теперь расположены посередине, а не по краям заднего бампера.