Honda привезла в Париж предсерийный Civic Type R

Honda привезла в Париж предсерийный Civic Type RПродажи новинки стартуют в 2017 году
Компания Honda представила на Парижском автосалоне прототип хот-хэтча Civic Typer R нового поколения. Шоу-кар выглядит как серийный автомобиль — новинка появится в продаже уже в следующем году.
Хэтчбек получил агрессивный аэродинамический обвес с карбоновыми элементами, 20-дюймовые диски и светодиодные фары, а его колесные арки были расширены. Кроме того, на капоте появился воздухозаборник, патрубки выхлопной системы теперь расположены посередине, а не по краям заднего бампера.
Фотографии интерьера и технические данные пока не опубликованы. Производство новинки наладят на заводе «Хонды» в Великобритании, европейские продажи начнутся во второй половине 2017 года.
Ранее сообщалось, что Honda Civic Type R следующего поколения получит мотор мощностью 345 лошадиных сил. Хэтчбек оснастят модернизированной версией нынешней двухлитровой «турбочетверки». Модель сохранит привод на передние колеса и шестиступенчатую механическую коробку передач.