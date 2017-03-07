«Хонда» показала новый 320-сильный Civic Type R

Компания Honda привезла на Женевский автосалон серийный вариант хот-хэтча Civic Type R нового поколения. Автомобиль сохранил передний привод и двухлитровую бензиновую «турбочетверку» с непосредственным впрыском, которая стала всего на десять лошадиных сил мощнее предшественника.

По сравнению с хот-хэтчем предыдущего поколения у нового Civic Type R изменилась геометрия передней независимой подвески с отдельными поворотными кулаками, а сзади вместо прежней H-образной балки появилась многорычажка.