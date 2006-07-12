Honda Civic Type-R будет оснащаться старым двигателем

Honda Civic Type-R будет оснащаться старым двигателемКомпания Honda официально подтвердила информацию о том, что Honda Civic Type-R нового поколения будет оснащаться тем же 200-сильным мотором, что и ее предшественник
Компания Honda официально подтвердила информацию о том, что Honda Civic Type-R нового поколения будет оснащаться тем же 200-сильным мотором, что и ее предшественник. Премьера этой новинки состоится в конце июля в Лондоне, а ее продажи стартуют не раньше весны 2007 года.
Представители компании Honda официально подтвердили информацию о том, что новое поколение Honda Civic Type-R будет оснащаться тем же мотором, что и его предшественник — двухлитровым атмосферным двигателем мощностью 200 лошадиных сил. По мнению специалистов, в этом случае новинке будет довольно сложно конкурировать с Ford Focus ST, Opel Astra OPC и VW Golf GTI, обладающими более высокими мощностными показателями.
Премьера Civic Type-R состоится в конце июля в рамках автосалона, который пройдет в Лондоне. Новинка будет оснащаться агрессивным обвесом кузова, более крупными колесными дисками и модернизированной подвеской — более жесткой и низкой. Кроме того, доработкам подвергнется система управления дроссельной заслонкой и настройки рулевого управления. Отметим также, что в Лондоне будет представлена также версия GT, отличающаяся от обычного Type-R богатой базовой комплектацией.
Подробности о новом Civic Type-R будут опубликованы после его официальной премьеры. Продажи новинки начнутся весной 2007 года.