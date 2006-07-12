Honda Civic Type-R будет оснащаться старым двигателем

Премьера Civic Type-R состоится в конце июля в рамках автосалона, который пройдет в Лондоне. Новинка будет оснащаться агрессивным обвесом кузова, более крупными колесными дисками и модернизированной подвеской — более жесткой и низкой. Кроме того, доработкам подвергнется система управления дроссельной заслонкой и настройки рулевого управления. Отметим также, что в Лондоне будет представлена также версия GT, отличающаяся от обычного Type-R богатой базовой комплектацией.

Подробности о новом Civic Type-R будут опубликованы после его официальной премьеры. Продажи новинки начнутся весной 2007 года.