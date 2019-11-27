Украинский армейский внедорожник «Новатор» получит гражданскую версию

Полноприводный внедорожник построен на платформе Ford F-150, а в движение его приводит «фордовский» же 300-сильный турбодизель объемом 6,7 литра. Пару агрегату составляет шестидиапазонная автоматическая коробка передач. С такой установкой более легкий Novator- CV может разогнаться до максимальной скорости 180 километров в час против 140 километров в час у армейской версии.
ukrarmor.com
Гражданский вариант сохранит не только силовую установку армейского автомобиля, но и его габариты. В длину он достигает 5800 миллиметров, в ширину – 2405 миллиметров, а в высоту – 2164 миллиметров. Грузоподъемность будет увеличена с одной до двух тонн.
Novator- CV укомплектуют регулируемой пневмоподвеской, системой ночного видения, системой пожаротушения, климат-контролем, а также электрической лебедкой с 30-метровым тросом. В компании уверяют, что вездеход способен преодолевать брод глубиной 0,7 метра.
Появление Novator-CV на рынке объясняется большим количеством заявок на эту версию от частных лиц, сообщили в киевской фирме. Кроме того, деньги, вырученные с продажи гражданских внедорожников, будут направлены на разработку нового оружия для украинской армии. Стоимость гражданского внедорожника объявят ближе к старту продаж, запланированному на 2020 год.