Украинский армейский внедорожник «Новатор» получит гражданскую версию

Гражданский вариант сохранит не только силовую установку армейского автомобиля, но и его габариты. В длину он достигает 5800 миллиметров, в ширину – 2405 миллиметров, а в высоту – 2164 миллиметров. Грузоподъемность будет увеличена с одной до двух тонн.

Novator- CV укомплектуют регулируемой пневмоподвеской, системой ночного видения, системой пожаротушения, климат-контролем, а также электрической лебедкой с 30-метровым тросом. В компании уверяют, что вездеход способен преодолевать брод глубиной 0,7 метра.