Суперкар Cizeta V16T султана Брунея выставят на продажу

Суперкар входил в гигантскую коллекцию автомобилей султана Брунея Хассанала Болкиаха, общая стоимость которой оценивается в миллиарды долларов. Компания Curated, специализирующаяся на винтажных спорткарах, выкупила автомобиль у султана около полугода назад и теперь готовится выставить его на продажу.
Первая Cizeta V16T была представлена в 1998 году. Автомобиль стал плодом сотрудничества бывшего инженера Lamborghini Клаудио Дзамполли, музыкального продюсера Джорджио Мородера и дизайнера Марчелло Грандини, ответственного за внешность Miura. Изначально планировалось сделать Cizeta еще более похожей на Lamborghini Diablo, но впоследствии от этой идеи отказались.
Сборка необычного купе с двумя парами «слепых» фар началась в 1991 году. В планах был выпуск около 40 автомобилей в год, однако к 1995 году было собрано только 19 экземпляров, а с 1999 по 2006 год – еще три, включая один родстер.
Бывшая Cizeta султана с шасси 101 была представлена в 1993 году на Автосалоне в Женеве. Автомобиль почти не выезжал на дороги: он принимал участие в мероприятиях для прессы и рекламных съемках. На одометре 27-летнего купе значится только 981 километр пробега.
Cizeta V16T оснащена поперечно расположенным 6,0-литровым двигателем V16 мощностью 540 лошадиных сил и 542 Нм крутящего момента, который разгонял купе с места до 100 километров в час менее чем за четыре секунды. Пару двигателю составляет пятиступенчатая механическая коробка передач. Максимальная скорость суперкара – 328 километров в час.
Сколько попросят за редчайшую Cizeta V16T, пока неизвестно, так как купе еще не выставлено на продажу. В 90-х годах автомобиль оценивался в 650-850 тысяч долларов (47-62 миллиона рублей по текущему курсу).