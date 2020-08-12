Суперкар Cizeta V16T султана Брунея выставят на продажу

Суперкар входил в гигантскую коллекцию автомобилей султана Брунея Хассанала Болкиаха, общая стоимость которой оценивается в миллиарды долларов. Компания Curated, специализирующаяся на винтажных спорткарах, выкупила автомобиль у султана около полугода назад и теперь готовится выставить его на продажу.

Первая Cizeta V16T была представлена в 1998 году. Автомобиль стал плодом сотрудничества бывшего инженера Lamborghini Клаудио Дзамполли, музыкального продюсера Джорджио Мородера и дизайнера Марчелло Грандини, ответственного за внешность Miura. Изначально планировалось сделать Cizeta еще более похожей на Lamborghini Diablo, но впоследствии от этой идеи отказались.