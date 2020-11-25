«Многоглазый» суперкар султана Брунея продают за 54,8 миллиона рублей

Уникальный Cizeta V16T, который из-за необычных фар называют «многоглазым», был построен в 1993 году. Авторы проекта, экс-инженер Lamborghini Клаудио Дзамполли, музыкальный продюсер Джорджио Мородер и дизайнер Марчелло Гандини, планировали выпускать по 40 суперкаров в год, однако всего было произведено 23 экземпляра. Лишь один из них был выкрашен в синий цвет – именно на него и пал выбор султана Болкиаха.