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«Многоглазый» суперкар султана Брунея продают за 54,8 миллиона рублей

Сizeta V16T выставили на продажу в Майами

© Curated
Лиза Будрина
Фирма Curated, специализирующаяся на продаже редких автомобилей, еще летом этого года выставила на продажу суперкар Сizeta V16T, который ранее принадлежал султану Брунея Хассаналу Болкиаху. Дилер держал стоимость автомобиля в секрете, обещая назвать ее только заинтересованному покупателю. Теперь же издание Business Insider выяснило, что речь идет о 750 тысячах долларов (54,8 миллиона рублей по нынешнему курсу).

Уникальный Cizeta V16T, который из-за необычных фар называют «многоглазым», был построен в 1993 году. Авторы проекта, экс-инженер Lamborghini Клаудио Дзамполли, музыкальный продюсер Джорджио Мородер и дизайнер Марчелло Гандини, планировали выпускать по 40 суперкаров в год, однако всего было произведено 23 экземпляра. Лишь один из них был выкрашен в синий цвет именно на него и пал выбор султана Болкиаха.

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Сizeta V16T

Фото: Curated

Самые необычные фары в истории

Суперкар укомплектован шестилитровым двигателем V16 с 64 клапанами, восемью распредвалами, четырьмя головками цилиндров и двумя цепями привода газораспределительных механизмов. Агрегат выдает 540 лошадиных сил (542 Нм крутящего момента) и сочетается с пятиступенчатой механикой ZF. Максимальная скорость Cizeta V16T – 328 километров в час.

«Султанский» V16T практически не эксплуатировался его выставляли на всевозможных выставках, в том числе на автосалоне в Женеве. Пробег суперкара составляет 981 километр. До лета 2020 года автомобиль находился в Сингапуре, затем его выкупила американская фирма Curated и доставила во Флориду.

Источник: Business Insider