«Многоглазый» суперкар султана Брунея продают за 54,8 миллиона рублей

Уникальный Cizeta V16T, который из-за необычных фар называют «многоглазым», был построен в 1993 году. Авторы проекта, экс-инженер Lamborghini Клаудио Дзамполли, музыкальный продюсер Джорджио Мородер и дизайнер Марчелло Гандини, планировали выпускать по 40 суперкаров в год, однако всего было произведено 23 экземпляра. Лишь один из них был выкрашен в синий цвет – именно на него и пал выбор султана Болкиаха.
Фото: Curated
Самые необычные фары в истории
Суперкар укомплектован шестилитровым двигателем V16 с 64 клапанами, восемью распредвалами, четырьмя головками цилиндров и двумя цепями привода газораспределительных механизмов. Агрегат выдает 540 лошадиных сил (542 Нм крутящего момента) и сочетается с пятиступенчатой механикой ZF. Максимальная скорость Cizeta V16T – 328 километров в час.
«Султанский» V16T практически не эксплуатировался – его выставляли на всевозможных выставках, в том числе на автосалоне в Женеве. Пробег суперкара составляет 981 километр. До лета 2020 года автомобиль находился в Сингапуре, затем его выкупила американская фирма Curated и доставила во Флориду.