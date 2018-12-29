Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
11:28

Mercedes-Benz CLA второго поколения: новое изображение

Лифтбек получит фары с J-образными дневными ходовыми огнями

Компания Mercedes-Benz опубликовала очередной тизер CLA следующего поколения. В этот раз производитель решил сфокусироваться на новых фарах с J-образным росчерком дневных ходовых огней. Публичный дебют машины состоится на выставке CES, которая пройдет в Лас-Вегасе с 8 по 11 января 2019 года.

Mercedes-Benz обещает, что новый CLA станет самым «умным» и эмоциональным в классе. Лифтбек оснастят модернизированным комплексом MBUX с функцией Interior Assistant, способной распознавать намерения водителя на основе движений, навигацией с дополненной реальностью и виртуальным фитнес-тренером. Среди опций будут полный привод и адаптивные амортизаторы.

Загрузка...

Дизайн CLA будет перекликаться с нынешним CLS. Передняя часть машины станет более заостренной, сильнее наклонится лобовое стекло и линия крыши. Особенностями модели будут узкая линия остекления и двери без рамок.

Нынешний Mercedes-Benz CLA предлагается в России с турбомоторами 1.6 (150 сил) и 2.0 (211 лошадиных сил), совмещенными с роботизированной семиступенчатой коробкой передач. Цена начальной версии CLA 200 Urban составляет минимум 2 290 000 рублей.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...