Mercedes-Benz CLA второго поколения: новое изображение

Дизайн CLA будет перекликаться с нынешним CLS. Передняя часть машины станет более заостренной, сильнее наклонится лобовое стекло и линия крыши. Особенностями модели будут узкая линия остекления и двери без рамок.

Нынешний Mercedes-Benz CLA предлагается в России с турбомоторами 1.6 (150 сил) и 2.0 (211 лошадиных сил), совмещенными с роботизированной семиступенчатой коробкой передач. Цена начальной версии CLA 200 Urban составляет минимум 2 290 000 рублей.