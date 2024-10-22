Джереми Кларксону провели экстренную операцию на сердце

Сразу после возвращения звезда Top Gear и The Grand Tour обратился в больницу. Врачи сперва не обнаружили признаков сердечного приступа. Однако при детальном исследовании специалисты увидели, что некоторые коронарные артерии телеведущего почти полностью перекрыты.

В процессе операции, которая длилась около двух часов, Кларксону установили стенты в суженные сосуды. Уже на следующий день телеведущего отправили домой с рекомендациями вести здоровый образ жизни.