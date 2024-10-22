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Опубликовано 22 октября 2024, 17:48
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Джереми Кларксону провели экстренную операцию на сердце

Телеведущий привыкает к здоровому образу жизни
Бывшего ведущего Top Gear Джереми Кларксона госпитализировали. Причиной стали проблемы с сердцем. Об этом он сообщил в своей традиционной колонке в издание The Sunday Times. По словам 64-летнего шоумена, несколько дней назад кардиохирурги провели ему экстренную операцию для восстановления деятельности сердечно-сосудистой системы. Сейчас Кларксон уже находится дома.
Джереми Кларксону провели экстренную операцию на сердце
© Владимир Астапкович / РИА Новости
Анастасия Мельник

Телеведущий почувствовал первые неприятные симптомы во время отдыха на побережье Индийского океана. По словам Кларксона, он ощутил стеснение в груди, а также частичную потерю функции конечностей. Шоумену стало трудно передвигаться.

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Сразу после возвращения звезда Top Gear и The Grand Tour обратился в больницу. Врачи сперва не обнаружили признаков сердечного приступа. Однако при детальном исследовании специалисты увидели, что некоторые коронарные артерии телеведущего почти полностью перекрыты.

В процессе операции, которая длилась около двух часов, Кларксону установили стенты в суженные сосуды. Уже на следующий день телеведущего отправили домой с рекомендациями вести здоровый образ жизни.

В начале сентября стало известно, что шоу The Grand Tour продолжит выходить в эфир после ухода всех трех ведущих. Места Кларксона, Хаммонда и Мэя займут другие шоумены.

Источник:The Sunday Times
Автор:Анастасия Мельник
Тег:
#Кларксон