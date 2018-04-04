Тестовый трек Top Gear превратят в поселок на 2000 домов

Аэродром Дансфолд, на котором находится тестовый трек Top Gear, превратят в поселок на 1,8 тысячи домов. Соответствующее решение одобрено правительством Великобритании, пишет издание Get Surrey.

Шоу Top Gear использует аэродром Дансфолд в качестве своего испытательного полигона с 2002 года. Теперь на его месте планируется построить 1800 домов (540 из которых обозначены как «доступное жилье»), медицинский центр, парки и спортивные площадки. Также планируется расширить уже существующий местный бизнес-центр, где сейчас располагаются офисы более 100 компаний.

Аэродром Дансфолд сейчас и план будущего поселка. Иллюстрация Мотор.ру

План застройки аэродрома Дансфолд обсуждается властями с 2015 года. Местное население не поддерживает решение, полагая, что появление нового поселка негативно отразится на загруженности дорог.

Самым быстрым гражданским автомобилем тестового трека Top Gear сейчас является McLaren 675LT. Суперкар проехал трассу за 1 минуту 13,7 секунды. Болид Формулы-1 Renault 2004 года преодолел ее за 59 секунд.