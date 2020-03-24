Джереми Кларксон занялся выращиванием и продажей картошки на своей ферме

Судя по инстаграму Кларксона, помимо картошки на его ферме важную роль играет разведение овец. Неделю назад он опубликовал видео и фотографии первого потомства ягнят, которые родились под его чутким руководством — ведущий лично принимал роды, о чем написал под одним из постов, гордо назвав себя журналистом и акушеркой.