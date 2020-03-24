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16:46

Джереми Кларксон занялся выращиванием и продажей картошки на своей ферме

Автомобильный журналист поделился снимками прилавков с его продуктами

Анастасия Дубина
Ведущий шоу The Grand Tour Джереми Кларксон занялся фермерством. В свободное время он выращивает на своей ферме овощи и продает их.

Журналист настолько гордится своим урожаем, что даже опубликовал несколько снимков в своем инстаграме. Фотографии он сопроводил подписью, что его продуктовые полки не пустуют, намекнув на дефицит продуктов в обычных магазинах.

Судя по инстаграму Кларксона, помимо картошки на его ферме важную роль играет разведение овец. Неделю назад он опубликовал видео и фотографии первого потомства ягнят, которые родились под его чутким руководством — ведущий лично принимал роды, о чем написал под одним из постов, гордо назвав себя журналистом и акушеркой.

Кларксон стал владельцем этой фермы еще в 2009 году. Риэлтор перед покупкой предупреждал телеведущего, что земля тут совершенно не подходит для выращивания чего-либо, однако тот все равно купил территорию.

Помимо того, что Кларксон продает картошку собственного производства, он решил пойти еще дальше в популяризации фермерского хозяйства и еще в прошлом году анонсировал новый телевизионный проект «Я купил ферму». Как сообщал журналист, съемки уже стартовали, всего должно выйти восемь серий.