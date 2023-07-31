Гонка Classic Touring: Гран-при Нижнего Новгорода пройдет 12 августа

12 августа на автодроме «Нижегородское кольцо» пройдут главные соревнования России по кольцевым гонкам на исторических автомобилях — Classic Touring. Гран-при Нижнего Новгорода. Это будет настоящий гоночный праздник, который подарит всем гостям морю незабываемых эмоций и соревновательных страстей. В программе Гран-при — восемь массовых гонок в четырех зрелищных классах, дрифт, гоночное такси, вкусная еда и многое другое.

Classic Touring — международная серия, состоящая из пяти этапов, которая проходит на лучших автодромах страны. В ней участвуют только исторические автомобили — «Жигули», «Москвичи», «Волги» и модели иностранного производства. Познакомиться с настоящей автоклассикой можно будет не только во время гонки, а также на пит-лейне и стартовой прямой трека во время предстартовой процедуры.