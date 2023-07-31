Гонка Classic Touring: Гран-при Нижнего Новгорода пройдет 12 августа

Гонка Classic Touring: Гран-при Нижнего Новгорода пройдет 12 августаГостей ждут обширная развлекательная программа и море эмоций
Главные соревнования России по кольцевым гонкам на исторических автомобилях пройдут в следующие выходные на автодроме «Нижегородское кольцо». Classic Touring. Гран-при Нижнего Новгорода — это настоящий праздник для любителей нестареющей классики, спорта и вкусной еды.
12 августа на автодроме «Нижегородское кольцо» пройдут главные соревнования России по кольцевым гонкам на исторических автомобилях — Classic Touring. Гран-при Нижнего Новгорода. Это будет настоящий гоночный праздник, который подарит всем гостям морю незабываемых эмоций и соревновательных страстей. В программе Гран-при — восемь массовых гонок в четырех зрелищных классах, дрифт, гоночное такси, вкусная еда и многое другое.
Classic Touring — международная серия, состоящая из пяти этапов, которая проходит на лучших автодромах страны. В ней участвуют только исторические автомобили — «Жигули», «Москвичи», «Волги» и модели иностранного производства. Познакомиться с настоящей автоклассикой можно будет не только во время гонки, а также на пит-лейне и стартовой прямой трека во время предстартовой процедуры.
Увлекательная борьба на трассе и легендарные исторические автомобили — эмоции, по которым мы все так скучали! Гарантируем: Classic Touring. Гран-при Нижнего Новгорода запомнится вам надолго! Начало мероприятия — 12 августа в 10:00 (суббота). Детям до 7 лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.