Хот-хэтч Renault Clio RS лишили механической коробки передач

Компания Renault рассекретила «заряженный» хэтчбек Clio RS следующего поколения. В отличие от своей предшественницы, оснащавшейся атмосферником и "механикой", новинка получит турбированный двигатель и роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями. Ранее сообщалось, что для "горячего" хэтчбека Clio нового поколения будет предлагаться еще и механическая трансмиссия.

Под капотом хот-хэтча появится 1,6-литрвоый бензиновый турбомотор с прямым впрыском топлива. Его мощность составит 200 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент в 240 Нм будет доступен в диапазоне от 1750 до 5600 оборотов в минуту. Двигатель работает в паре с преселективной коробкой EDC (Efficient Dual Clutch), которая предусматривает ручное переключение передач при помощи подрулевых "лепестков". Смена ступени в режиме Race занимает всего 150 миллисекунд.