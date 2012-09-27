Хот-хэтч Renault Clio RS лишили механической коробки передач

Хот-хэтч Renault Clio RS лишили механической коробки передачМодель получила вместо атмосферника турбированный 200-сильный мотор
Компания Renault рассекретила «заряженный» хэтчбек Clio RS следующего поколения. В отличие от своей предшественницы, оснащавшейся атмосферником и "механикой", новинка получит турбированный двигатель и роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями. Ранее сообщалось, что для "горячего" хэтчбека Clio нового поколения будет предлагаться еще и механическая трансмиссия.
Под капотом хот-хэтча появится 1,6-литрвоый бензиновый турбомотор с прямым впрыском топлива. Его мощность составит 200 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент в 240 Нм будет доступен в диапазоне от 1750 до 5600 оборотов в минуту. Двигатель работает в паре с преселективной коробкой EDC (Efficient Dual Clutch), которая предусматривает ручное переключение передач при помощи подрулевых "лепестков". Смена ступени в режиме Race занимает всего 150 миллисекунд.
В салоне появится переключатель «RS Drive», который дает выбор между тремя настройками (Normal, Sport и Race), заведующими режимами работы силовой установки и усилителя рулевого управления, а также меняющими отклик на нажатие педали газа. Так, в режиме Race смена передач сократится до 150 миллисекунд, а время разгона с нуля до «сотни» составит 6,5 секунды. При использовании системы быстрого старта с места Launch Control можно, по словам представителей Renault, снизить этот показатель до шести секунд. Предыдущий Clio RS набирал «сотню» за 6,9 секунды.
Для хот-хэтча будут доступны два варианта подвески — Sport и Cup. Последний из них станет отличаться от базового варианта заниженной на пять миллиметров подвеской и на 15 процентов более жесткой подвеской. По сравнению с предшественником новый Clio также получит более мощные тормоза. Диаметр тормозных дисков увеличится на восемь миллиметров — до 320 миллиметров.
Внешне Clio RS отличается от гражданской версии аэродинамическим обвесом кузова, сдвоенными патрубками выпускной системы и 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками (за доплату — 18-дюймовые). В стандартное оснащение Clio RS входят спортивные кресла, мультимедийная система с сенсорным экраном и навигацией, а также Bluetooth и USB-порт. В качестве опции доступны климат-контроль, кожаная обшивка кресел и парктроники.
Сейчас в России продается Clio RS предыдущего поколения. Стоимость «горячей» модификации Clio на нашем рынке составляет 999 тысяч рублей. Когда модель нового поколения доберется до отечественных дилеров — не сообщается.