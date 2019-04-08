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17:31

Видео: суперблизкая съемка скоростного дрифта с дрона

Динамичный ролик был снят квадрокоптером от первого лица

© facebook.com/mattfield777
Американский чемпионат Formula Drift опубликовал на своем YouTube-канале ролик с динамичной съемкой квалификационного заезда дрифтера Мэтта Филда, прошедшего во время первого этапа сезона 2019 года. Этим видео организаторы хотели показать возможности нового квадрокоптера, который будет снимать соревнования с максимально возможного расстояния и необычных ракурсов.

Съемка сделана так называемым суперскоростным FPV квадрокоптером – дроном с видом от первого лица. Изображение с закрепленной на нем камеры транслируется пилоту на специальные очки. Дроном на гонках Formula Drift управляет Джонни Шаэр.

Источник: Formula Drift
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Первый этап нового сезона дрифт-серии прошел в начале апреля в Калифорнии. Первое место по итогам гонки занял литовец Ауримас Бакис, который уже восемь лет живет в США. Последние четыре года он стабильно занимает места в первой пятерке лидеров Formula Drift. Мэтт Филд, машину которого сняли для ролика, завершил эту гонку на пятом месте. По итогам сезона-2018 он занимал эту же строчку протокола.

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