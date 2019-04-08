Видео: суперблизкая съемка скоростного дрифта с дрона

Первый этап нового сезона дрифт-серии прошел в начале апреля в Калифорнии. Первое место по итогам гонки занял литовец Ауримас Бакис, который уже восемь лет живет в США. Последние четыре года он стабильно занимает места в первой пятерке лидеров Formula Drift. Мэтт Филд, машину которого сняли для ролика, завершил эту гонку на пятом месте. По итогам сезона-2018 он занимал эту же строчку протокола.