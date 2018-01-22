Mercedes-Benz CLS подорожал на миллион после смены поколений

Компания Mercedes-Benz назвала цены на купеобразный седан CLS нового поколения. Базовую модификацию оценили минимум в 4 940 000 рублей. Цены на предшественника начинались с 3 990 000 рублей.

Модификация CLS 400 d 4Matic Elegance с 340-сильным (700 Нм) мотором стоит 5 600 000 рублей. Топовый вариант — умеренный гибрид CLS 450 — обойдется минимум в 5 900 000 рублей.

Такая машина оснащается 3,0-литровой рядной «шестеркой» мощностью 367 лошадиных сил, которая совмещена со стартер-генератором EQ-Boost, питающимся от 48-вольтовой бортовой энергосети. При интенсивном разгоне он может кратковременно повышать отдачу двигателя на 22 лошадиные силы и 250 Нм крутящего момента.

Цены на Mercedes-Benz CLS

Комплектация Цена (рублей) CLS 350 d 4Matic Elegance 4 940 000 CLS 350 d 4Matic Sport 5 190 000 CLS 400 d 4Matic Elegance 5 600 000 CLS 350 d 4Matic Sport 5 850 000 CLS 450 4Matic Elegance 5 650 000 CLS 450 4Matic Sport 5 900 000

В список стандартного оснащения Mercedes-Benz CLS входят светодиодная оптика, доводчики дверей, система мониторинга слепых зон, автоматического торможения и помощи при парковке. Помимо этого, для CLS доступны мультиконтурные сиденья, камера кругового обзора, встроенная система ароматизации салона и обогрев передних сидений, подлокотников в передних дверях и центральном тоннеле.

Mercedes-AMG CLS 53 4Matic+

«Заряженный» вариант модели — Mercedes-AMG CLS 53 4Matic+ — укомплектую гибридной системой и трехлитровой «шестеркой» мощностью 435 лошадиных сил и 520 Нм крутящего момента. «53-е» будут комплектоваться девятиступенчатым «автоматом» и системой полного привода с возможностью отключения передней оси. Как сообщили «Мотору» в компании, Mercedes-AMG CLS 53 появится в России осенью текущего года.

Четырехдверка Mercedes-Benz CLS нового поколения дебютировала на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре 2017 года. Машину оснастили новыми шестицилиндровыми двигателями, системой автономного управления второго уровня, а также системой Pre-Safe Sound, которая защищает водителя и пассажира от оглушения при аварии.