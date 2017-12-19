Курьерская служба оставила крупнейший заказ на электрогрузовики Tesla

Американская служба доставки United Parcel Service (UPS) разместила крупнейший на данный момент заказ на электрические грузовики Tesla. Компания заказала 125 тягачей, сообщает издание Automotive News.

Стоимость грузовика Tesla составит минимум 150 тысяч долларов. Таким образом, вся партия обойдется UPS в 18 миллионов 750 тысяч долларов. Сейчас американский автопроизводитель принимает депозиты на автомобили в размере 20 тысяч долларов.

До этого крупнейшим заказчиком грузовиков Tesla считалась компания PepsiCo, владеющая брендами Pepsi и Lay’s. Она оставила предоплату на 100 тягачей, которые в будущем должны будут присоединиться к уже существующему парку грузовиков, насчитывающему 10 тысяч машин.

Ранее 40 грузовиков также заказала фирма Anheuser-Busch, которая занимается производством пива под маркой Budweiser. Заказ еще 10 грузовиков подтвердила служба DHL, а также фирмы Wal-Mart и Sysco. Общее число заказов на Tesla Semi превышает 410 экземпляров. Учитывая размер предоплаты, только на предзаказах производитель уже собрал больше восьми миллионов долларов.

Грузовик Tesla Semi представили в ноябре. Новинка получила две модификации: с запасом хода 482 и 800 километров. Тягач будет оснащен четырьмя электромоторами. «Сотню» грузовик при полной загрузке (36 тонн) сможет набирать за 20 секунд.

Производство Tesla Semi начнется в 2019 году.