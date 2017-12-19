Предоплату за машины оставила американская служба UPS

Пульс

Курьерская служба оставила крупнейший заказ на электрогрузовики Tesla

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19 декабря 2017

Американская служба доставки United Parcel Service (UPS) разместила крупнейший на данный момент заказ на электрические грузовики Tesla. Компания заказала 125 тягачей, сообщает издание Automotive News.

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Стоимость грузовика Tesla составит минимум 150 тысяч долларов. Таким образом, вся партия обойдется UPS в 18 миллионов 750 тысяч долларов. Сейчас американский автопроизводитель принимает депозиты на автомобили в размере 20 тысяч долларов.

До этого крупнейшим заказчиком грузовиков Tesla считалась компания PepsiCo, владеющая брендами Pepsi и Lay’s. Она оставила предоплату на 100 тягачей, которые в будущем должны будут присоединиться к уже существующему парку грузовиков, насчитывающему 10 тысяч машин.

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Ранее 40 грузовиков также заказала фирма Anheuser-Busch, которая занимается производством пива под маркой Budweiser. Заказ еще 10 грузовиков подтвердила служба DHL, а также фирмы Wal-Mart и Sysco. Общее число заказов на Tesla Semi превышает 410 экземпляров. Учитывая размер предоплаты, только на предзаказах производитель уже собрал больше восьми миллионов долларов.

Грузовик Tesla Semi представили в ноябре. Новинка получила две модификации: с запасом хода 482 и 800 километров. Тягач будет оснащен четырьмя электромоторами. «Сотню» грузовик при полной загрузке (36 тонн) сможет набирать за 20 секунд.

Производство Tesla Semi начнется в 2019 году.

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