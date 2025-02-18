Вот как будет выглядеть родстер российской компании Bureau Seven

Подробностей о родстере пока нет, зато есть информация о спорткаре, который, как сообщалось ранее, будет предложен со съемной крышей. У автомобиля интегрированный каркас безопасности из бесшовной холоднокатаной трубы, дуга безопасности и топливный бак на 50 литров (за доплату можно заказать 100-литровый).

В движение CN3500 приводит 3,5-литровый атмосферный мотор Toyota 2GR мощностью 350 лошадиных сил, работающий в тандеме с пятиступенчатой cеквентальной коробкой передач от российской фирмы Gearset. Привод только задний, но в 2026 году разработчики обещают добавить 527-сильный гибридный вариант с полным приводом и управляемым вектором тяги. Гибрид обойдется в 11 миллионов рублей без учете опций.