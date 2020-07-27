Видео: как в Китае произносят названия автомобильных брендов

В качестве официальной латинской транскрипции китайских названий и имён используется система пиньинь. В ней есть все буквы латинского алфавита, кроме V, и добавлена буква Ü, а тоны обозначаются с помощью надстрочных знаков. В видео автор использовал тот же самый метод. BMW на китайском — это «бао-ма»; Volkswagen — «да-чжонг»; Honda — «бен-тиан», а Lexus — «лей-кё-са-си».