27 июля, 15:47

Видео: как в Китае произносят названия автомобильных брендов

Например, Volkswagen — это «да-чжонг»

Алексей Носаченко
Блогер M G опубликовал на своем канале в YouTube ролик с произношением автомобильных брендов на китайском языке. Так, популярный в России Haval транскрибируется в «ха-фу», а Benz, как сокращение от Mercedеs-Benz, — в «бен-чи».

В качестве официальной латинской транскрипции китайских названий и имён используется система пиньинь. В ней есть все буквы латинского алфавита, кроме V, и добавлена буква Ü, а тоны обозначаются с помощью надстрочных знаков. В видео автор использовал тот же самый метод. BMW на китайском — это «бао-ма»; Volkswagen — «да-чжонг»; Honda — «бен-тиан», а Lexus — «лей-кё-са-си».

Видео: M G

В 2017-м похожее видео разместил сайт Coches.net. Авторы ролика записали его на Женевском автосалоне, где попростели представителей различных компаний правильно произнести названия брендов.