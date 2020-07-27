Видео: как в Китае произносят названия автомобильных брендов

27 июля, 15:47
Блогер M G опубликовал на своем канале в YouTube ролик с произношением автомобильных брендов на китайском языке. Так, популярный в России Haval транскрибируется в «ха-фу», а Benz, как сокращение от Mercedеs-Benz, — в «бен-чи».
В качестве официальной латинской транскрипции китайских названий и имён используется система пиньинь. В ней есть все буквы латинского алфавита, кроме V, и добавлена буква Ü, а тоны обозначаются с помощью надстрочных знаков. В видео автор использовал тот же самый метод. BMW на китайском — это «бао-ма»; Volkswagen — «да-чжонг»; Honda — «бен-тиан», а Lexus — «лей-кё-са-си».