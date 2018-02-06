Стол с силуэтом машины оценили в 20 000 долларов
Американская компания Discommon выпустила необычный кофейный столик. Он выполнен из алюминия, а на его поверхности выступает силуэт автомобиля. Стоимость предмета мебели составляет минимум 20 000 долларов.
Для изготовления стола используется заготовка длиной 122 и толщиной десять сантиметров. Она обрабатывается на станке с числовым программным управлением, а на последнем этапе анодируется. Создание цифровой модели каждой машины занимает 50 часов. Еще столько же времени уходит на нанесение текстуры.
Всего Discommon намерены выпустить десять таких столов с разными транспортными средствами — клиент вправе выбрать автомобиль, самолет или яхту. В зависимости от сложности проекта цена на стол может варьироваться.
В октябре 2017 года компания Amalgam представила копию силового агрегата гиперкара Bugatti Chiron в масштабе 1:4. Он состоит из 1040 деталей, а на создание каждого экземпляра требуется 220 часов. Цена модели составляет 9 365 долларов.