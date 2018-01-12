Российская компания научит беспилотники думать, как человек

Компания Cognitive Technologies стала единственным российским участником выставки потребительской электроники (CES) в категории «Автомобили». В Лас-Вегасе разработчик технологий искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств представил систему анализа и понимания дорожной ситуации – Cognitive Smart Situation Capture.

Как говорят в компании, система способна не только определять объекты, но и делать точный прогноз развития дорожной ситуации, а также «формировать сценарий безопасного движения».

Работа системы автономного вождения Cognitive Technologies.

Cognitive Technologies также занимается разработкой сценариев поведения для беспилотного «КАМАЗа». Под сценариями понимается «система моральных критериев», которая поможет искусственному интеллекту находить оптимальные решения в различных экстремальных ситуациях. Например, при неминуемой аварии.

В качестве примера приводится ситуация, когда без видимых причин автомобили, двигающиеся в попутном направлении, начинают снижать скорость. Система определяет такие изменения и «понимает», что это может быть связано с появлением на дороге пешехода или аварией.

На основании прогнозов поведения других участников движения — траектории движения, линейной и угловой скорости, а также ускорения — электроника строит сценарии поведения беспилотника. При использовании нейронных сетей, модуль, отвечающий за принятие решений, сможет самостоятельно обучаться. При этом безопасность при использовании такой системы должна повыситься на 30 процентов.

Беспилотник General Motors

Концерн General Motors также недавно представил беспилотник, который может на основании данных, поступающих от лидаров и камер, определять тип объекта и предугадывать его движение. Например, система может построить предполагаемую траекторию движения пешехода или другого автомобиля.