Умер Луиджи Колани — дизайнер Lada, названной в честь Горбачёва

Одним из самых «долгоиграющих» проектов Колани было создание аэродинамических грузовиков Colani Trucks. Немецкий дизайнер занимался тягачами с футуристической внешностью и выдающейся топливной экономичностью более 30 лет, но серийными машины так и не стали. «Тупая индустрия не поняла мой посыл. За это время они сожгли миллиарды литров топлива, а если бы они переняли мои идеи, воздух на планете был бы намного чище», — переживал Колани.