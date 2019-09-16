Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
17:52

Умер Луиджи Колани — дизайнер Lada, названной в честь Горбачёва

Родоначальник биодизайна скончался в Германии в возрасте 91 года

© FAZ.net
Дизайнер Луиджи Колани умер 16 сентября в немецком Карлсруэ после продолжительной болезни. Известность специалисту принесли футуристичные изделия — от сантехники до летательных аппаратов. Имя Колани вписано в историю советского автопрома: в 1987 году он разработал дизайн для прототипа Lada Gorbi, созданного на агрегатах «Нивы».

Смерть архитектора подтвердила супруга Колани Ячжень Чжао. За более чем полвека творчества Колани успел приложить руку к созданию десятков концепт-каров, посотрудничать с Alfa Romeo, BMW, Ferrari, Fiat, Ford, Lancia, Mazda, Mercedes-Benz, Porsche и Volkswagen. Все изделия Колани объединяют округлые обтекаемые формы — дизайнер ставил во главу угла аэродинамику. Луиджи считается основоположником биодизайна — концепции, в которой основные формы заимствованы из природы.

«Земля круглая, все небесные тела круглые, и все они движутся по эллиптическим орбитам. Я тоже следую природе: создаваемый мною мир округлый», — рассуждал Колани.

Lada Gorbi — футуристический концепт Колани 1987 года, названный в честь Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва

Одним из самых «долгоиграющих» проектов Колани было создание аэродинамических грузовиков Colani Trucks. Немецкий дизайнер занимался тягачами с футуристической внешностью и выдающейся топливной экономичностью более 30 лет, но серийными машины так и не стали. «Тупая индустрия не поняла мой посыл. За это время они сожгли миллиарды литров топлива, а если бы они переняли мои идеи, воздух на планете был бы намного чище», — переживал Колани.

Дизайнер работал до глубокой старости и стал автором более 4000 изобретений. По оценке Колани около 70 процентов его идей остались невостребованными, однако оставшихся 30 процентов с лихвой хватило для мирового признания: количество наград, которое он получил только в автомобильной индустрии, не поддается счету.