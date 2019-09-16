Умер Луиджи Колани — дизайнер Lada, названной в честь Горбачёва

Смерть архитектора подтвердила супруга Колани Ячжень Чжао. За более чем полвека творчества Колани успел приложить руку к созданию десятков концепт-каров, посотрудничать с Alfa Romeo, BMW, Ferrari, Fiat, Ford, Lancia, Mazda, Mercedes-Benz, Porsche и Volkswagen. Все изделия Колани объединяют округлые обтекаемые формы — дизайнер ставил во главу угла аэродинамику. Луиджи считается основоположником биодизайна — концепции, в которой основные формы заимствованы из природы.
«Земля круглая, все небесные тела круглые, и все они движутся по эллиптическим орбитам. Я тоже следую природе: создаваемый мною мир округлый», — рассуждал Колани.
Одним из самых «долгоиграющих» проектов Колани было создание аэродинамических грузовиков Colani Trucks. Немецкий дизайнер занимался тягачами с футуристической внешностью и выдающейся топливной экономичностью более 30 лет, но серийными машины так и не стали. «Тупая индустрия не поняла мой посыл. За это время они сожгли миллиарды литров топлива, а если бы они переняли мои идеи, воздух на планете был бы намного чище», — переживал Колани.
Дизайнер работал до глубокой старости и стал автором более 4000 изобретений. По оценке Колани около 70 процентов его идей остались невостребованными, однако оставшихся 30 процентов с лихвой хватило для мирового признания: количество наград, которое он получил только в автомобильной индустрии, не поддается счету.