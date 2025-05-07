Lamborghini Revuelto с кузовом-хамелеоном продают почти за миллион долларов

Lamborghini Revuelto с кузовом-хамелеоном продают почти за миллион долларовСпецверсия Revuelto с цветом Verde Agave доступна в Нидерландах через сервис Ad Personam
Компания Lamborghini предлагает клиентам широкие возможности персонализации своих автомобилей через программу Ad Personam. Благодаря ей покупатели могут выбирать не только стандартные, но и уникальные цвета, материалы и отделку как для интерьера, так и для экстерьера. Один из таких экземпляров оказался в продаже в Нидерландах — это Revuelto с редчайшей окраской Verde Agave, способной переливаться синими, желтыми и фиолетовыми оттенками в зависимости от угла обзора.
я выбрал вместо рекламы.
Автомобиль укомплектован глянцевыми черными дисками диаметром 20 и 21 дюйм, глянцевыми элементами из карбона и матовой черной эмблемой на корме. Салон оформлен в фирменной манере Lamborghini: акценты цвета лайма, зеленые ремни безопасности и декоративная прострочка, а также элементы из карбона. Revuelto оснащен 6,5-литровым V12 в сочетании с тремя электромоторами, выдающими в сумме 1001 лошадиную силу. Суперкар разгоняется до 100 километров в час за 2,5 секунды, а максимальная скорость превышает 350 километров в час.
Ранее в Lamborghini официально заявили, что не планируют выпускать второй кроссовер. По словам коммерческого директора марки Федерико Фоскини, новая SUV-модель не сможет органично вписаться в линейку бренда. Более крупный автомобиль утратит спортивный дух, а меньший — уровень премиальности.