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Опубликовано 07 мая 2025, 18:45
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Lamborghini Revuelto с кузовом-хамелеоном продают почти за миллион долларов

Спецверсия Revuelto с цветом Verde Agave доступна в Нидерландах через сервис Ad Personam
Редкий экземпляр Lamborghini Revuelto с кузовом цвета хамелеон выставлен на продажу. Цвет кузова переливается от синего до фиолетового, создавая эффект хамелеона. Такой суперкар был собран по персональному заказу через заводскую программу кастомизации Ad Personam. Цена автомобиля в евро превышает 850 тысяч, а в долларах приближается к миллиону.
Lamborghini Revuelto с кузовом-хамелеоном продают почти за миллион долларов
© Lamborghini Rotterdam
Анастасия Мельник
Анастасия Мельник

Компания Lamborghini предлагает клиентам широкие возможности персонализации своих автомобилей через программу Ad Personam. Благодаря ей покупатели могут выбирать не только стандартные, но и уникальные цвета, материалы и отделку как для интерьера, так и для экстерьера. Один из таких экземпляров оказался в продаже в Нидерландах — это Revuelto с редчайшей окраской Verde Agave, способной переливаться синими, желтыми и фиолетовыми оттенками в зависимости от угла обзора.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Lamborghini Rotterdam

Автомобиль укомплектован глянцевыми черными дисками диаметром 20 и 21 дюйм, глянцевыми элементами из карбона и матовой черной эмблемой на корме. Салон оформлен в фирменной манере Lamborghini: акценты цвета лайма, зеленые ремни безопасности и декоративная прострочка, а также элементы из карбона. Revuelto оснащен 6,5-литровым V12 в сочетании с тремя электромоторами, выдающими в сумме 1001 лошадиную силу. Суперкар разгоняется до 100 километров в час за 2,5 секунды, а максимальная скорость превышает 350 километров в час.

Ранее в Lamborghini официально заявили, что не планируют выпускать второй кроссовер. По словам коммерческого директора марки Федерико Фоскини, новая SUV-модель не сможет органично вписаться в линейку бренда. Более крупный автомобиль утратит спортивный дух, а меньший — уровень премиальности.

Источник:Autoblog
Автор:Анастасия Мельник
Теги:
#Lamborghini
#Revuelto