Lamborghini Revuelto с кузовом-хамелеоном продают почти за миллион долларов

Компания Lamborghini предлагает клиентам широкие возможности персонализации своих автомобилей через программу Ad Personam. Благодаря ей покупатели могут выбирать не только стандартные, но и уникальные цвета, материалы и отделку как для интерьера, так и для экстерьера. Один из таких экземпляров оказался в продаже в Нидерландах — это Revuelto с редчайшей окраской Verde Agave, способной переливаться синими, желтыми и фиолетовыми оттенками в зависимости от угла обзора.