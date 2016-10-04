Компания Chevrolet построила водородный пикап для военных

Компания Chevrolet завершит собственные испытания Colorado ZH2 в начале 2017 года. После автомобиль передадут на тесты военным, которые будут проходить на протяжении года.

Впервые о разработке пикапа для военных компания Chevrolet сообщила летом. С помощью этого проекта американский автопроизводитель собирается приблизить появление водородных автомобилей в своей модельной линейке.