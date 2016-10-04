Компания Chevrolet построила водородный пикап для военных

Компания Chevrolet построила водородный пикап для военныхАрмия США заберет пикап Colorado ZH2 на годичный тест
Компания Chevrolet представила прототип водородной версии пикапа Colorado. Модификация получила название ZH2. Автопроизводитель разрабатывал машину совместно с инженерным центром армии США TARDEC, который отвечает за создание наземной техники.
Прототип построен на модифицированной и усиленной платформе серийного Colorado. Концепт-кар также укомплектовали 37-дюймовыми внедорожными шинами и модифицированной подвеской.
Никаких подробностей о силовой установке Colorado ZH2 в компании не сообщили. Автопроизводитель отметил лишь, что пикап укомплектовали электродвигателем, который получает энергию, вырабатываемую в ходе химической реакции между водородом и кислородом, от топливных элементов. Выхлоп от такого силового агрегата — вода, которую военные собираются использовать в дальнейшем.
Новинку также укомплектовали системой EPTO. С ее помощью силовой агрегат Chevrolet Colorado ZH2 можно использовать для питания сторонних электроприборов.
В армии Соединенных Штатов отметили, что водородный автомобиль был выбран из-за его бесшумности, большого запаса хода и доступного сразу крутящего момента от электрического двигателя.
Компания Chevrolet завершит собственные испытания Colorado ZH2 в начале 2017 года. После автомобиль передадут на тесты военным, которые будут проходить на протяжении года.
Впервые о разработке пикапа для военных компания Chevrolet сообщила летом. С помощью этого проекта американский автопроизводитель собирается приблизить появление водородных автомобилей в своей модельной линейке.