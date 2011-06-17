Компания Chevrolet показала раллийный вариант пикапа Colorado

В салоне с интегрированным каркасом безопасности установлены спортивные кресла, дополнительные контрольные приборы, руль со светодиодной индикацией оборотов двигателя, акриловые стекла, навигационное оборудование, система быстрой очистки воздуха в салоне от пыли, а также клавиши управления системой пожаротушения, регулирования давления в шинах, жесткости амортизаторов и управления дополнительными топливными насосами.

Когда серийный Chevrolet Colorado нового поколения появится в продаже, пока не уточняется.