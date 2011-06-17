Компания Chevrolet показала раллийный вариант пикапа Colorado

Компания Chevrolet показала раллийный вариант пикапа ColoradoНа моторшоу в Буэнос-Айресе состоялась презентация концептуального пикапа Chevrolet Colorado Rally
На моторшоу в Буэнос-Айресе состоялась презентация концептуального пикапа Chevrolet Colorado Rally, который дает представление о том, как будет выглядеть серийный "Колорадо" следующего поколения. Еще одна версия этого прототипа была представлена в марте этого года на моторшоу в Бангкоке.
Новинка получила полноприводую трансмиссию, 2,8-литровый дизельный двигатель, две лебедки в переднем и заднем бампере с 23-метровыми стальными тросами, способные вытащить машину массой до четырех тонн, и 18-дюймовые колесные диски с внедорожными покрышками размерности 305/60. Кроме того, автомобиль оснастили подвеской с гоночными пружинами и амортизаторами с выносными резервуарами, а также с возможностью уменьшить и увеличить дорожный просвет на 50 миллиметров.
В салоне с интегрированным каркасом безопасности установлены спортивные кресла, дополнительные контрольные приборы, руль со светодиодной индикацией оборотов двигателя, акриловые стекла, навигационное оборудование, система быстрой очистки воздуха в салоне от пыли, а также клавиши управления системой пожаротушения, регулирования давления в шинах, жесткости амортизаторов и управления дополнительными топливными насосами.
Когда серийный Chevrolet Colorado нового поколения появится в продаже, пока не уточняется.