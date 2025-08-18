Стало известно, какие цвета машин предпочитают россияне

Среди подержанных автомобилей россиян привлекают зеленые — они на восемь процентов популярнее черных. «Классические» белые и серые еще менее востребованы и отстают от зеленых на 20 процентов. Уровень спроса на красные, коричневые и бежевые машины примерно такой же, как на белые.

В прошлом году топ рейтинга был прозаичнее. Пользователей больше всего интересовали черные и белые авто — их доля составляла 22 и 21,8 процента соответственно. Также среди лидеров были серый (14,1 процента) и серебристый (12,3 процента) цвета. Замыкал пятерку синий с 9,1 процента.