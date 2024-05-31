У россиян меняются предпочтения к цветам автомобилей

Доля белого и черного цветов — около 37 и 24 процентов рынка. Далее с показателем 16 процентов находится серый. Кроме того, в топ-5 у россиян входят серебряный и зеленый цвета, которые получили почти семь и пять процентов, соответственно. При этом лидером по росту популярности стал желтый оттенок, который за год прибавил более 332 процентов. Так же в тройке по динамике роста востребованности находятся голубой и розовый цвета.