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Новости
Опубликовано 31 мая 2024, 19:42
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У россиян меняются предпочтения к цветам автомобилей

Все популярнее становятся яркие оттенки
Эксперты назвали самые популярные цвета автомобилей у жителей России. По данным специалистов подразделения «Авито Авто», которые проанализировали данные по предложению и спросу на автомобили различных цветов в России весной 2024 года, самым востребованным оттенком новых машин у наших соотечественников по-прежнему является белый. Среди транспортных средств с пробегом в топе остается черный. При этом впервые в первой пятерке по популярности оказался зеленый.
У россиян меняются предпочтения к цветам автомобилей
© Adobe Fotostock
Анастасия Мельник

Доля белого и черного цветов — около 37 и 24 процентов рынка. Далее с показателем 16 процентов находится серый. Кроме того, в топ-5 у россиян входят серебряный и зеленый цвета, которые получили почти семь и пять процентов, соответственно. При этом лидером по росту популярности стал желтый оттенок, который за год прибавил более 332 процентов. Так же в тройке по динамике роста востребованности находятся голубой и розовый цвета.

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Минимальная средняя цена оказалась у коричневых автомобилей, которые оценивают в 1,8 миллиона рублей. Дороже всего продают золотые машины, средняя стоимость которых составила 5,6 миллиона рублей. Несмотря на возросшую популярность ярких оттенков в топе у россиян по-прежнему остаются классические белый и черный цвета.

В октябре прошлого года эксперты делали прогноз относительно популярности автомобильных цветов. Тогда специалисты заявили, что водители вскоре «переключаться» на более позитивные оттенки.

Источник:«Авито Авто»
Автор:Анастасия Мельник
Теги:
#Россия
#Авторынок