Ford выяснил любимые цвета и опции российских автовладельцев

Компания Ford провела исследование и выяснила, какие цвета и опции стали самими популярными среди клиентов марки в 2017 году. Так, следуя общемировым трендам, в России чаще покупали белые, черные или серебристые автомобили. Самой популярной опцией стал «зимний» пакет: подогрев передних сидений, обогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателей и рулевого колеса.

Белые машины предпочли 36 процентов покупателей Ford. При этом выбор не зависел от модели: белыми были 44 процента проданных Focus, 40 — Fiesta, 38 — Explorer и 29 процентов Kuga.

Второе место в рейтинге поделили черный и серый цвет — на долю каждого пришлось около 18 процентов проданных автомобилей. Третье место с результатом 9,5 процента занял серебристый металлик.

Среди ярких цветов лидерами стали синий и коричневый. Первый из них чаще всего выбирали покупатели Fiesta и EcoSport, а второй – «Куги».

По данным Ассоциации европейского бизнеса, за прошлый год Ford продал в России 50,3 тысячи автомобилей – на 18 процентов больше, чем в 2016-м. При этом по итогам года ни одна модель «Форда» не вошла в «Топ-25» самых продаваемых машин в России.

В плане выбора трансмиссии наибольшей популярностью у российских автовладельцев пользовались автоматические коробки передач — их доля в общем числе проданных автомобилей Ford составила 78 процентов. АКП комплектовались 60 процентов проданных в прошлом году Ford Focus, 65 – Fiesta и 56 процентов кроссоверов EcoSport.

Дополнительные оборудование в 2017 году заказывали 78 процентов покупателей. Чаще это делали владельцы Ford Kuga — опции установили на 93 процента кроссоверов.

В прошлом году Ford выяснил, чего боятся российские водители. По результатам опроса, проведенного в социальной сети ВКонтакте, призраков на дороге автовладельцы боятся так же, как инспектора ГИБДД.