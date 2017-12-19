Land Rover Discovery превратился в «грузовик» без кресел и стекол

Компания Land Rover представила модификацию внедорожника Discovery, который превратили в развозной фургон. У него отсутствует второй и третий ряд сидений, а вместо задних стекол установлены заглушки.

Благодаря отсутствию второго ряда кресел длина багажного отделения составила 1635 миллиметров. Ширина грузовой площадки достигает 1411 миллиметров, а высота – 939 миллиметров. Как говорят в Land Rover, этого достаточно, чтобы перевезти коробку размером 1000х735 миллиметров.

Объем багажника – 1856 литров. Что, тем не менее, почти на 600 литров меньше, чем у пассажирского «Диско», так как сзади установлена решетка, которая защищает передних пассажиров от смещения груза, а также смонтирован жесткий настил пола.

«Коммерческий» Land Rover Discovery будет предлагаться только с дизелями. Машина доступна с двух- и трехлитровыми агрегатами мощностью 240 и 258 сил. Кроме того, такой автомобиль обладает усиленной подвеской и «пневматикой» в базовом оснащении.

В Великобритании такой автомобиль обойдется минимум в 48,6 тысяч фунтов (3,8 миллиона рублей по текущему курсе). Доставки машин заказчикам начнутся во втором квартале следующего года.